Nathan de Medina verlässt Eintracht Braunschweig

Nach nur einer Saison trennen sich die Wege von Nathan de Medina und Eintracht Braunschweig schon wieder. Der Verteidiger erhält beim Fußball-Zweitligisten keinen neuen Vertrag. Der Belgier hatte in der vergangenen Saison 19 Pflichtspiele für die Eintracht absolviert, hatte aber in mehreren Phasen der Saison aufgrund von Verletzungen gefehlt. Auch jetzt dürfte eine Knieverletzung ein Grund dafür sein, dass die Braunschweiger mit dem 25-Jährigen keine Einigung auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit erzielten.

Schwierige Umstände bei Verpflichtung von Nathan de Medina

Diese wäre unter Umständen gar nicht zustande gekommen. De Medina kam ebenso wie Filip Benkovic am letzten Tag der Sommer-Transferperiode von Arminia Bielefeld an die Hamburger Straße. Zuvor hatte er kurz zur Probe beim Team des damaligen Trainers Michael Schiele mittrainiert. Doch plötzlich war er von einem auf den anderen Tag wieder weg - und dann doch wieder da. Wie damals herauszuhören war, soll de Medina noch ein anderes Angebot geprüft haben, das er dem der Eintracht vorgezogen hätte. Doch das zerschlug sich kurzfristig. Deswegen war der zweikampfstarke Abwehrspieler schnell wieder da und unterschrieb doch noch seinen Vertrag.

Sebastian Griesbeck könnte auf Nathan de Medina bei Eintracht Braunschweig folgen

Mit stabilen Leistungen trug er dann maßgeblich dazu bei, dass die Eintracht in der Tabelle im Herbst in ruhigeres Fahrwasser kam. Weitere Einsätze werden für den Familienvater in Braunschweig aber nicht hinzukommen. Ersatz soll mutmaßlich schon bereitstehen. Der 32 Jahre alte Sebastian Griesbeck steht nach Informationen unserer Zeitung kurz vor einem Vertragsabschluss mit der Eintracht. Er stand bis zum Sommer bei Ligakonkurrent Spielvereinigung Greuther Fürth im Kader.