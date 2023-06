Immanuel Pherai geht wohl von Eintracht Braunschweig zum HSV

Die Geschichte von Immanuel Pherai und dem Hamburger SV begann am 1. Spieltag der gerade abgelaufenen Zweitliga-Saison. Da stand der heute 22 Jahre alte Spielmacher erstmals in einem Spiel in Liga 2 auf dem Rasen - für Eintracht Braunschweig; den Klub, zu dem der Niederländer Wochen zuvor von Borussia Dortmund II (Liga 3) gewechselt war.

Pherai überragte in diesen 90 Minuten, er ließ seine technische Klasse und sein Tempo mehrfach aufblitzen. Zwar verloren die Aufsteiger aus Braunschweig mit 0:2, dennoch war danach zumeist von dem flinken und technisch versierten Spielmacher der Blau-Gelben die Rede. Auch beim Hamburger SV. Die Hanseaten, die auch in der gerade abgelaufenen Spielzeit wieder den Aufstieg in die Bundesliga verpasst haben, schärften von da an den Blick auf Pherai, ließen ihn intensiv beobachten und stellten nach unseren Informationen schon früh den Kontakt zum Niederländer und dessen Beraterteam her. Vorarbeit und Durchhaltevermögen zahlen sich nun offenbar aus. Denn Pherai steht vor einem Wechsel zum HSV.

Pherai Highlights

Peter Vollmann bestätigt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass Pherais Berater auf ihn zugekommen seien mit der Nachricht, sich in finalen Verhandlungen mit einem anderen Klub zu befinden. „Die Gespräche laufen“, sagt Eintrachts Geschäftsführer Sport. Um welchen Klub es sich handelt, sagt er nicht. Die Tendenz geht dennoch klar in Richtung Hamburg.

Die Hamburger müssten im nächsten Schritt die Ausstiegsklausel, die in Pherais bis 2024 laufendem Vertrag verankert ist, aktivieren. Die soll rund 1,5 Millionen Euro schwer sein und wäre nach unseren Informationen am Monatsende ausgelaufen. Daher komme nun Dynamik in die Personalie, denn vom 1. Juli an hätten die Braunschweiger einen höheren Preis für Pherai aufrufen können. Zahlen die Hamburger die Ausstiegsklausel, müsste Pherais Eintracht-Vertrag aufgelöst und eine Transfervereinbarung getroffen werden. Erst danach könnte ein Wechsel offiziell vermeldet werden. Zum Vorbereitungsstart der Eintracht wird der Niederländer nicht dabei sein, sagt Vollmann. So soll verhindert werden, dass auf der Zielgeraden des Transfers nicht noch eine Verletzung dazwischenkommt.

Auch aus der Bundesliga gab es Angebote für Immanuel Pherai

Zwar habe es auch Lockrufe aus der Bundesliga für Pherai gegeben, wo er mehr Geld verdient und ein noch höheres Gegner-Niveau kennengelernt hätte, dennoch macht der Wechsel zum HSV Sinn. Denn die interessierten Klubs aus Liga 1 sollen vor allem Teams aus der unteren Tabellenhälfte gewesen sein, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kampfs um den Klassenerhalt gegeben wäre. Wie zuletzt bei der Eintracht. Pherai aber, dessen Berater einen stringenten Karriereplan verfolgen, möchte offenbar lieber in einer spielstarken Mannschaft agieren, die um den Titel mitspielt. Auch wenn es nur in Liga 2 ist. Wenn er sich dann in der neuen Umgebung empfohlen hat, dürfte er den Schritt zu einem Mittelklasse-Klub in die Beletage wagen.

Die Verpflichtung des vor einem Jahr noch weitgehend unbekannten Pherai stellt sich somit als Win-Win-Win-Situation für drei Parteien heraus. Erstens für Pherai, der sich im „Männer-Fußball“ etabliert und die Bühne in Braunschweig genutzt hat, um sich zu präsentieren. Zweitens für die Eintracht, die von neun Toren und fünf Vorlagen in der 2. Bundesliga profitiert und auch dank Pherai den Klassenerhalt geschafft hat. Zudem fließen wohl rund 1,5 Millionen Euro in die Kassen des Klubs. Und drittens für den neuen Arbeitgeber des Niederländers, der sich auf einen Spieler freuen kann, dessen erste Saison in Liga 2 ein voller Erfolg in Sachen sportlicher Entwicklung war.

Die Braunschweiger waren auf einen möglichen Abgang „natürlich eingestellt“, sagt Vollmann. „Es gab einen großen Interessentenkreis.“ Dennoch wird es kompliziert, einen neuen Spieler mit den Qualitäten Pherais zu finden. Einen Neuzugang für die Offensive haben die Blau-Gelben bisher präsentiert: den 21 Jahre alten Johan Gomez, der von Drittliga-Absteiger FSV Zwickau ablösefrei kommt.

Der offensive Mittelfeldspieler alleine wird aber nicht reichen, um die Pherai-Lücke zu schließen. Da Vollmann und Co. aber auf den Abgang des Spielmachers vorbereitet waren, dürften auch hier schon erste Vorbereitungen getroffen worden sein. So oder so: Pherais Fußstapfen sind groß - womöglich müssen diese von mehreren Neuen ausgefüllt werden. Das Transferfenster öffnet sich offiziell erst am 1. Juli.

