So machen die Spieler von Eintracht Braunschweig Urlaub

Eintracht Braunschweig bleibt in der 2. Bundesliga. Für die Spieler ging’s nun erstmal in den Urlaub.

Nachdem der Klassenerhalt auf den letzten Metern eingetütet war, haben sich die Spieler von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig in den Urlaub verabschiedet. Und der ist nach so viel Drama und Nägelkauen wohlverdient. Der eine oder andere Profi lässt die Fans an der fußballfreien Zeit teilnehmen – Social Media sei dank. Zwischen Familienurlaub und Fernreise ist alles dabei. Ein Eintracht-Akteur nahm sogar noch an einer großen Meisterfeier teil ...

Aber erst einmal zum Entspannten Teil der Urlaubsplanung. Nach dem finalen Saisonspiel bei Hansa Rostock (1:2) führte Robin Krauße die Eintracht-Meute noch als Vorläufer in die Kurve, um mit den Fans den Klassenerhalt zu feiern – mit freiem Oberkörper und blau-gelbem Fischerhut. Anschließend ging es etwas gediegener zu. Zunächst ging es mit Frau und Nachwuchs zu den Eltern. Dort hat der 29-Jährige offenbar noch den elterlichen Bus gekapert. Am Donnerstag steht dann der richtige Urlaub an – offenbar in Kroatien.

Robin Krauße. Foto: Screenshot / Instagram

Keeper Ron-Thorben Hoffmann hat sich derweil schon früher auf Reisen begeben – zwar in die Ferne. Auf Instagram postete er ein Foto vom Strand der thailändischen Insel Koh Tan. Zu sehen ist darauf ein sichtlich entspannter Hoffmann, in kurzer Hose und T-Shirt – der ein Schwein streichelt. Ein Schwein? Richtig. Denn die Insel 5 Kilometer südlich von Ko Samui im Golf von Thailand ist auch bekannt als „Schweine-Insel“. Die Tiere lungern dort gerne am Strand herum – und Hoffmann offenbar auch.

Ron-Thorben Hoffmann. Foto: Screenshot / Instagram

Und zum Strand ging’s auch für Anton Donkor. Allerdings ist der Linksverteidiger in Europa geblieben. Zusammen mit Ba-Muaka Simakala von Zweitliga-Konkurrent Holstein Kiel und Morgan Faßbender von Drittliga-Absteiger SV Meppen entspannte der 25-Jährige auf Ibiza.

Anton Donkor. Foto: Screenshot / Instagram

Hasan Kurucay dagegen postete bei Instagram ein Foto der Bosporus-Brücke. Der 25-Jährige Innenverteidiger verbringt ein paar Tage in Istanbul. Mittelfeldregisseur Immanuel Pherai machte sich auf nach Curacao – eine niederländische Karibikinsel. Bei Fabio Kaufmann dagegen ging es weniger ruhig zu. Deutlich weniger. Ebenfalls auf Instagram veröffentlichte der der offensive Außenspieler ein Video aus Neapel. Dort ist der heimische SSC zum ersten Mal seit 30 Jahren italienischer Meister geworden. Da gab’s also reichlich zu Feiern. Und der Deutsch-Italiener von Eintracht Braunschweig war mittendrin.

Nach einer kräfteraubenden Saison muss etwas Zerstreuung sein. Denn ernst wird es für die Löwen-Profis schnell genug wieder – wenn es in die Vorbereitungen zur neuen Saison in der 2. Bundesliga geht.

Mehr zu Eintracht Braunschweig:

Im Wochentakt erfahren, was rund um Eintracht Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen Eintracht-Newsletter anmelden!