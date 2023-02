Auseinandersetzung nach Eintracht-Spiel: Radfahrer gesucht

Braunschweig. Eine Personengruppe stieß an der Hamburger Straße mit einem Radfahrer zusammen. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Nach dem Ligaspiel gegen Kiel ist es an der Hamburger Straße in Braunschweig zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Nach dem Zweitliga-Spiel von Eintracht Braunschweig ist es am Freitagabend an der Hamburger Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, verließ eine Gruppe aus fünf Personen das Stadion und wollte in Richtung Straßenbahnhaltestelle gehen.

Als sie den Radweg entlang der Hamburger Straße überqueren wollten, kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Hierdurch kam ein 23-jähriger Fußgänger zu Fall. Der Radfahrer und die Fußgänger-Gruppe gerieten daraufhin aneinander.

Die Polizei wurde hinzugezogen, doch der Radfahrer hatte seinen Weg bereits fortgesetzt. Er soll ein schwarzes Pedelec gefahren haben und schwarz bekleidet gewesen sein. An seiner Jacke war ein kleiner Ausweis angebracht. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 zu melden.

