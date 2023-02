2:3-Pleite – Eintracht bäumt sich gegen Kiel zu spät auf

Wer nach 50 Minuten Spielzeit und einem 0:3-Rückstand noch darauf gewettet hätte, dass sich die Eintracht im Zweitliga-Spiel gegen Holstein Kiel noch mal realistische Hoffnungen auf einen Punktgewinn machen darf, der wäre wohl als Spinner abgetan worden. Aber bis in die Nachspielzeit der dann packenden Partie hinein schnupperten die Braunschweiger von Trainer Michael Schiele noch am 3:3 – schafften es aber trotz eines Torschussverhältnisses von 20 zu 10 nicht. Kiel gewann 3:2.

Mit zwei Überraschungen ging die Eintracht ins Spiel – eine war personeller, die andere taktischer Natur. Zum einen stürmte Anthony Ujah von Beginn an, obwohl der 32 Jahre alte Stürmer aufgrund körperlicher Zipperlein in der Vorbereitung kaum mit seinen Kollegen trainieren konnte. Ujah ersetzte dennoch Tarsis Bonga im Angriff.

Eintracht kann die Ausfälle in der Defensive nicht kompensieren

Zum anderen stand Jannis Nikolaou zwar wie erwartet in der Startelf, agierte aber links in der Dreierkette statt im zentralen Mittelfeld. Da setzte Schiele weiter auf den zuletzt agilen Danilo Wiebe. Keine Überraschung, sondern die letzte personelle Patrone des Trainers war Winterzugang Hasan Kurucay, der in der Abwehr neben Nikolaou und Saulo Decarli auflief. Mehr Defensivauswahl gab der von Verletzungen geplagte Kader nicht mehr her – und das wurde schnell deutlich.

Die Eintracht erwischte zwar den besseren Start und setzte durch Fabio Kaufmann (8.) und Ujah (9.) erste offensive Duftmarken. Mit dem allerersten Angriff ging Kiel aber in Führung – aus einer ungefährlichen Situation heraus. Keita Endo und Anton Donkor setzten Holsteins Philipp Sander nicht unter Druck, dessen Halbfeldflanke quer durch Eintrachts Strafraum segelte, um von Fabian Reese über die Linie gedrückt zu werden (14.). Das war viel zu einfach.

Auch das zweite Gegentor war eines aus dem Kuriositätenkabinett

Und auch das zweite Gegentor war eines aus dem Kuriositätenkabinett. Wieder wackelte die linke Abwehrseite der Braunschweiger, als Kiels Reese erst über den Ball schlug, dann aber den zweiten Versuch in den Strafraum brachte, wo Jasmin Fejzic den Schuss von Steven Skrzybski genau vor die Füße von Holmbert Fridjonsson lenkte – und schon stand es 0:2 (22.).

Und die Eintracht? Die hatte nach dem Doppelschlag einen höheren Ballbesitzanteil, kam aber nicht durch, weil die kreativen Impulse in der Offensive ausblieben. Hier machte sich das Fehlen Immanuel Pherais (5. Gelbe) bemerkbar. Das 0:2 zur Halbzeit ging in Ordnung, da die Eintracht in ihrer neuen Besetzung nicht nur Abstimmungsprobleme hatte, sondern generell viel zu brav auftrat und nach vorne kaum Konstruktives schaffte.

Michael Schiele wechselt dreifach zur zweiten Hälfte

Schiele reagierte und wechselte in der Pause dreimal: Ujah, Endo und Jan-Hendrik Marx mussten runter, Lion Lauberbach, Maurice Multhaup und Robin Krauße kamen. Der kleine Funke Hoffnung, der von der Maßnahme ausgehen sollte, schien nur drei Minuten später erloschen zu sein, als Timo Becker einen stark vorgetragenen Konter zum dritten Kieler Tor vollendete (49.). Doch plötzlich waren die Blau-Gelben da.

Nach Multhaups Fernschuss zum 1:3 (57.) erhöhten sie immer stärker den Druck. Wiebes Treffer nach Ecke von Krauße (69.) brachte die Spannung endgültig zurück – und die Eintracht in die Nähe eines Punktgewinns, der kurz nach der Pause noch unerreichbar weit weg schien. In den 40 Minuten nach dem 0:3 zeigten die Braunschweiger – vielleicht auch im Sog der drohenden Niederlage – einen starken Auftritt, der eine packende Atmosphäre im Stadion erzeugte.

Schade aus Eintracht-Sicht, dass dieser nicht ausreichte, um die Versäumnisse der ersten 50 Minuten noch zu egalisieren.

Im Wochentakt erfahren, was rund um Eintracht Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen Eintracht-Newsletter anmelden!

Mehr Sport aus Braunschweig