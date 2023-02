Sonderfahrten zum Heimspiel Eintracht gegen Heidenheim

Die Eintracht Braunschweig trifft am Samstag, 4. Februar, auf den 1. FC Heidenheim. Der Anstoß im Eintracht-Stadion soll um 13 Uhr stattfinden.

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) wird für die Anreise zusätzliche Stadtbahnen zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Stadion (Schwarzer Berg) einsetzen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Bahnen sollen vor Spielbeginn vom Hauptbahnhof ab 10.31 Uhr starten und die regulären Fahrten der Tramlinien 1 und 2 ergänzen, sodass es in einer kurzen Taktung in Richtung Stadion gehe. Die Tramlinie 1 werde außerdem wie üblich mit zusätzlichen Abfahrten zwischen dem „Heideblick“ in Wenden und „Stadion (Schwarzer Berg)“ verstärkt, die Sonderfahrten erfolgen ab 10.54 Uhr, so die BSVG weiter.

Zusätzliche Fahrten in Braunschweig und Umgebung

Die Buslinie 424 fahre außerdem ab 11.05 Uhr eine zusätzliche Tour von Wendhausen über Essenrode, Grassel, Bevenrode, Waggum, Bienrode und Wenden zum Stadion. Die Buslinie 429 werde durch zusätzliche Fahrten um 11.05, 11.35, 11.50 und 12.10 Uhr ab Helenenstraße verstärkt, die Busse führen ab Hamburger Straße über den Mittelweg zum Stadion.

Auch nach dem Spiel stünde für die Fußballfans diverse Sonderbahnen und -busse bereit. Für die Linie 424 in Richtung Wendhausen werde ein Sonderbus eingesetzt.

Eintrittskarte = Fahrausweis innerhalb Braunschweigs

Weiterhin gibt die BSVG bekannt, dass die Eintrittskarten zum Spiel ab drei Stunden vor Spielbeginn und bis Betriebsschluss als Fahrausweise in allen Fahrzeugen der BSVG im Stadtgebiet Braunschweig, Tarifzone 40, gelten. Weitere Informationen und alle Fahrpläne unter: www.bsvg.net

