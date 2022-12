Diese zwei Eintracht-Profis sind Freitag bei dm in Braunschweig

Braunschweig. Kassieraktion für den guten Zweck: Zwei Zweitliga-Spieler helfen im Drogeriemarkt am Damm an der Kasse und erfüllen Autogrammwünsche.

Im dm-Drogeriemarkt am Damm in der Braunschweiger Innenstadt findet am Freitag, 2. Dezember, eine Aktion für einen guten Zweck statt – zusammen mit Eintracht Braunschweig.

Im dm-Drogeriemarkt am Damm in der Braunschweiger Innenstadt sind am Freitag, 2. Dezember, besondere Gäste zu erleben. Wie Eintracht Braunschweig mitteilt, werden die beiden Profifußballer Luc Ihorst und Brian Behrendt ab 16.30 Uhr vor Ort sein. Zunächst unterschreiben sie Autogramme – danach unterstützen sie von 17 bis 18 Uhr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen guten Zweck an der Kasse.

„Jeweils 30 Minuten lang könnt Ihr Eure Waren bei den beiden Jungs kaufen“, kündigt der Verein an. Die Summe komme dem gemeinsamen Projekt „Grundschule in Bewegung“ des dm-Drogeriemarkts und der Eintracht Braunschweig Stiftung zugute. „Das Projekt kombiniert Bewegung mit gesunder Ernährung und wird derzeit an Braunschweiger Grundschulen umgesetzt.“

Eintracht-Spieler Behrendt und Ihorst von Verletzungen betroffen

Die Aktion ist eine günstige Gelegenheit, den Langzeitverletzten Brian Behrendt ein bisschen in Aktion zu sehen – wenn auch ohne Ball. Denn bis der Abwehrchef wieder auf dem Rasen voll im Einsatz sein wird, dürfte es noch eine Weile dauern. Behrendt war Mitte Oktober beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg unmittelbar nach dem Anstoß ohne Gegnereinwirkung weggerutscht und hatte sich einen Muskelabriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Er muss sich noch Reha-Maßnahmen unterziehen und wird voraussichtlich erst zur Mitte der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen.

Abwehrchef Brian Behrendt (links) und Stürmer Luc Ihorst sind am Freitag, 2. Dezember, bei dm in Braunschweig zu Gast. Foto: Stefan Lohmann/regios24

Auch Luc Ihorst hatte Anfang November Pech: Der 22-Jährige zog sich im Training einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Schon in der vergangenen Saison hatte Ihorst wegen unterschiedlicher Verletzungen wochenlang gefehlt. Allerdings konnte der Stürmer zum Trainingsauftakt in dieser Woche bereits wieder erste kleine Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Zuletzt war Ihorst regelmäßig als Joker eingewechselt worden.

