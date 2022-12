Ex-„Tatort“-Star las im Braunschweiger Dom mit Leib und Seele

Er kann’s eben. Boris Aljinovic liest mit Leib und Seele. Der Schauspieler lässt Filme im Kopf seiner Zuhörer ablaufen. Ganze drei Stück am Dienstagabend bei der musikalischen Benefizlesung im Dom. Nach weihnachtlichen Geschichten von Marie Luise Kaschnitz, Dylan Thomas und Bertolt Brecht. Für jeden der so unterschiedlichen drei Texte fand Aljinovic einen angemessenen, nein, den perfekten Ausdruck. Seine Stimme ist ein wandelbares Werkzeug, das den Zuhörer entrücken kann in weit entfernte Welten.

Aljinovic war eingesprungen für den erkrankten Kollegen Hanns Zischler. Nur wenige Tage hatte er, um sich die Texte einzuverleiben. Zunächst die berührende Kaschnitz-Geschichte vom alten, reichen, tauben Don Crescenzo. Dann die verspielten Kindheitserinnerungen von Dylan Thomas, dem oft rätselhaften, aber begnadeten walisischen Sprachkünstler. Am Ende Bert Brecht: „Das Paket des lieben Gottes“ berichtet von einer recht böswilligen Weihnachtsbescherung in armer Gesellschaft. Die drei so unterschiedlichen Weihnachtsbotschaften gingen derart leidenschaftlich vorgetragen allesamt mächtig unter die Haut.

Der Erlös des Abends geht in den Bau der neuen Zwillingsorgeln

So auch die Beiträge des bestens aufgelegten Blechbläserensembles um Kantor Witold Dulski. Das interpretierte bekannte Melodien wie „Adeste fideles“ oder „Macht hoch die Tür“ sehr eigenwillig, neu und auch mal keck. Die Jugendkantorei unter Leitung von Georg Zerbe rundete die schöne Atmosphäre mit weihnachtlichen Weisen wie „Star Carol“ von John Rutter und „Noel“ von Dan Forrest ab. Am Klavier: Gebhard Decknatel.

Der Erlös des Abends – knapp 4000 Euro - wird in den Bau der geplanten Zwillingsorgeln gesteckt. Das Instrument soll speziell der Begleitung von Chören dienen. Beide Orgelteile werden den Siebenarmigen Leuchter im Dom wie die Flügel eines Engels umrahmen. Die Orgel könnte im Herbst nächsten Jahres fertig sein. Noch fehlen aber zur Vollendung mehr als 100.000 Euro. Weitere Infos unter www.orgel-braunschweigerdom.de

