Auseinandersetzungen beim Spiel Braunschweig gegen Rostock

0:1 hat das Spiel Eintracht Braunschweig gegen Hansa Rostock am gestrigen Samstag geendet. Begleitet wurde das Spiel von der Polizei, die in verschiedenen Situationen eingriff, um eine Eskalation zwischen den Fans der rivalisierenden Mannschaften zu verhindern, heißt es in der Pressemitteilung. Trotzdessen sei der Einsatz rund um das letzte Spiel der Hinrunde in der zweiten Bundesliga aus polizeilicher Sicht überwiegend störungsfrei verlaufen. Hauptsächlich verhinderten die Beamten während ihres Einsatzes demnach ein unkontrolliertes Aufeinandertreffen der rivalisierenden Fangruppierungen.

Fanmarsch und Verkehrsbehinderungen in Braunschweig

Ein Fanmarsch mit rund 700 Braunschweiger Fans vom Schlossplatz bis zum Stadion in der Hamburger Straße verursachte Verkehrsbehinderungen, informiert die Polizei weiter. Mehrfach wurde Pyrotechnik gezündet. Die Beamten leiteten entsprechende Verfahren ein und identifizierten einzelne Verursacher. Insgesamt verlief der Marsch nach Angaben der Polizei jedoch ohne besondere Zwischenfälle. Die Gästefans aus Rostock begleitete die Polizei bis zum Stadion. Temporär kam es auch dort zu Verkehrsbehinderungen.

Am Rande des Fußballspiels beendeten die Beamten einzelne Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen und leiten jeweilige Strafverfahren ein.

