Unglückliches 0:1: Eintracht verliert Hinrunden-Finale knapp

Braunschweig. Mit 18 Punkten aus 17 Partien gehen die Braunschweiger nun in die zweieinhalbmonatige Saison-Unterbrechung. So lief das Topspiel am Samstagabend.

Sechs Tore in Hamburg beim 4:2-Sieg des HSV gegen den SV Sandhausen; acht Tore in Karlsruhe beim 4:4-Remis zwischen dem KSC und St. Pauli; neun Tore in Heidenheim beim 5:4-Erfolg des FCH gegen Jahn Regensburg – die frühen Samstagsspiele der 2. Fußball-Bundesliga hatten es in sich. 23 Treffer fielen.

Da konnte die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock nicht ganz mithalten. Der Aufsteiger verlor unglücklich mit 0:1 gegen die Hanseaten und geht mit 18 Punkten aus 17 Partien in die Saison-Unterbrechung.

21.221 Zuschauer im Braunschweiger Eintracht-Stadion

Weniger unterhaltsam waren die 90 Minuten trotzdem nicht. Die Teams aus der unteren Tabellenhälfte lieferten sich einen tollen Kampf vor 21.221 Zuschauern im Eintracht-Stadion. Die Hausherren erwischten dabei den besseren Start. Das 1:1 gegen den Jahn unter der Woche hatte noch einmal Kräfte freigesetzt beim personell weiter arg gebeutelten Team. Zumindest nahmen Anthony Ujah und Bryan Henning aber wieder auf der Bank Platz. Seine Anfangself hatte Braunschweigs Cheftrainer Michael Schiele im Vergleich zum Mittwoch nur auf einer Position verändert – und das war angekündigt. Jasmin Fejzic kehrte für Ron-Thorben Hoffmann ins Tor zurück.

Viel zu tun hatte der Routinier aus Bosnien in Durchgang eins aber nicht. Stattdessen stürmten seine Vorderleute, erspielten sich mehrere tolle Chancen und fanden mit Pässen in die Schnittstellen der Rostocker Abwehr immer wieder ihre Mitspieler. Allein der Ball wollte vor der Pause nicht ins Tor. Jannis Nikolaou scheiterte ebenso wie Keita Endo, Lion Lauberbach und Anton Donkor aus aussichtsreichen Positionen. Bei Rostock ging nur etwas übers Umschalten, doch Eintrachts umgebaute Defensive um Filip Benkovic, Michael Schultz und Danilo Wiebe funktionierte im letzten Spiel vor der Winterpause ordentlich zusammen.

Rostock bekam mit Dreierkette besseren Zugriff aufs Spiel

Der FC Hansa, der im ersten Spiel des neuen Trainers Patrick Glöckner ein 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg geholt hatte, spielte robust. Es gab viele kleine Unterbrechungen, und Schiedsrichter Michael Bacher war viel gefordert, bewertete mehrere Szenen aber auch fragwürdig.

Rostock stellte nach der Pause auf eine Dreierkette um und bekam so besseren Zugriff auf das Spiel. Der Heimelf war in dieser Phase anzumerken, wie sehr die vergangenen Wochen in enger Besetzung an die Substanz gegangen wahren. Aber sie wehrten sich, doch nicht mehr jeder Spieler konnte die weiten Wege machen. Und dann passierte es. Nachdem sich die Eintracht im Vorwärtsgang befand, machte Hansa das Spiel schnell. Auf der linken Seite konnte Michael Schultz gegen zwei Gegenspieler nur halbherzig klären, der Ball landete wieder bei den Rostockern und nach einer Hereingabe stellte Svante Ingelsson auf die Führung für die Gäste (60.).

Schiele peitschte Fans an

Angeführt von Einwechselspieler Ujah drückte die Eintracht danach auf den Ausgleich. Einen tollen Kopfball des Nigerianers pflückte Rostocks Schlussmann Markus Kolke aber noch knapp von der Linie. Nach ein paar ereignisarmen Minuten prüfte Benkovic Kolke ebenfalls per Kopfball.

Schiele peitschte die eigenen Fans in der Schlussphase noch einmal an. Einen Zähler hatte seine Mannschaft auf jeden Fall verdient. Seine Mannschaft warf, wie sollte es auch anders sein, noch einmal alles nach vorn. Doch das war an diesem Abend vergeblich, gefährliche Möglichkeiten entstanden nicht mehr. Die Chance auf die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gibt es Ende Januar beim Hamburger SV.