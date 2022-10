Eintracht Braunschweig holt Punkt in Sandhausen beim 2:2

Sandhausen. Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig geht zweimal in Führung und holt einen Punkt. Die Serie in Liga 2 hält.

Sandhausens Merveille Papela (links) und Eintracht Braunschweigs Maurice Multhaup kämpfen um den Ball. Das Spiel in der 2. Liga war ein regelrechter Fight in 90 Minuten.

Noch nie hat Eintracht Braunschweig beim SV Sandhausen verloren. Und das blieb auch am Sonntagnachmittag so. Der Fußball-Zweitligist holte ein 2:2 am Hardtwald nach Toren von Anthony Ujah und Anton Donkor. Der Aufsteiger führt seine Ungeschlagen-Serie fort.

Die dickste Chance des ersten Durchgangs hatten die Hausherren. Nach einer Flanke von der linken Seite ließen Braunschweigs Verteidiger den SVS-Mittelfeldspieler David Kinsombi im Strafraum gänzlich allein. Sein Versuch per Kopfball prallte an den Innenpfosten. Es war der Höhepunkt der Druckphase der Hausherren (41.), die zuvor schon kläglich per Freistoß durch Alexander Esswein gescheitert waren. Michael Schutz hatte Kemal Ademi plump am Sechzehnmeterraum gefoult.

Sandhausen scheitert gegen Eintracht Braunschweig kläglich per Freistoß

Davor gehörte das spielerische Übergewicht den Braunschweigern. In einer Partie, in der keine der vom Umschaltfußball geprägten Mannschaften so recht den Ball haben wollte, verstanden es die Gäste anfangs besser, ihre Gegenspieler untereinander zu übergeben. So ließen sie kaum etwas zu. Möglichkeiten gab es durch Bryan Henning (8.), der nach einer Ablage von Anthony Ujah am langen Pfosten vorbeischoss, und Jan-Hendrik Marx aus spitzem Winkel. Ujah stand einmal im Abseits, als er allein aufs Tor zulief, vergab den Versuch, bei dem die Fahne spät nach oben ging, aber fahrlässig.

Michael Schiele musste im Hardtwald-Stadion auf Immanuel Pherai und Luc Ihorst verzichten. Nur sieben Spieler nahmen auf der Bank Platz, bei den Hausherren waren es neun. Im Vergleich zum 0:0 gegen Paderborn nahm Schiele eine Änderung vor. Für Fabio Kaufmann, der nach seiner Oberschenkel-Blessur unter der Woche dosiert trainiert hatte, kam Jan-Hendrik Marx in die Partie.

Schon reingehört? „Löwengebrüll“, der Eintracht Podcast, erscheint vor jedem Heimspiel (Auch bei Spotify und Co.)

Fahriger erster Durchgang – Ujah trifft nach Pause für Eintracht Braunschweig

Die war dann bis zum Pausenpfiff wenig ansehnlich, von vielen Zweikämpfen geprägt und fahrig geführt. Schiedsrichter Alexander Sather zückte allein in Durchgang 1 fünfmal den gelben Karton.

Nach kurzer Findungsphase kam Eintracht dann besser in die Partie. Und Anthony Ujah, der wettbewerbsübergreifend zuletzt viermal in Folge ohne eigenen Treffer blieb, belohnte sich endlich wieder. Maurice Multhaup hatte Vorlagengeber Bryan Henning gut in Szene gesetzt. Der flankte an den zweiten Pfosten, wo Ujah sich in den Ball warf und die Führung erzielte (62.). Kurz danach klingelte es wieder. Und wieder traf Ujah – allerdings hatte der Assistent eine Abseitsposition erkannt.

Muntere 2. Hälfte zwischen Eintracht Braunschweig und SV Sandhausen

Sandhausen drückte nun natürlich auf den Ausgleich, doch Eintracht überstand erst einmal alle kritischen Situationen. Doch nach einer Ecke, die Schultz durch einen Abwehrwackler herbeiführte, traf Janik Bachmann zum Ausgleich (66.).

Die Eintracht holte sich jedoch die Führung zurück. Der eingewechselte Lion Lauberbach bewies eine gute Übersicht, setzte Anton Donkor in Szene, und der Linksverteidiger traf wuchtig aus 16 Metern in die Maschen. Gegen Paderborn war er noch am Pfosten gescheitert.

Wer dachte, das wäre es gewesen, täuschte sich. Es ging munter hin und her. Die Eintracht kassierte das zweite Standard-Tor an diesem Tage. Nach einer Ecke brachte Cebio Soukou den Ball wuchtig an den Fünfmeterraum, wo David Kinsombi nur noch den Fuß hinhalten brauchte – 2:2 (80.).

Jetzt wollten die Gastgeber den Sieg. Doch die Eintracht überstand die Druckphase.