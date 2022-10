Im Pokalfight in Braunschweig lodern die Pyros im Gästeblock

Ein bisschen ist es wie beim Einzug der Gladiatoren. „Immer hungrig“ prangt groß der Schriftzug auf dem Mannschaftsbus des VfL Wolfsburg, der vor der Nordkurve an der Hamburger Straße parkt. Und auf dem Braunschweiger Pendant an der Südkurve des Eintracht-Stadions lesen wir: „Vorsicht! Hungrig!“

Der Anmarsch klappt. Generalstabsmäßig. Hermetisch werden die Fangruppen von der Polizei auseinandergehalten

Nun ja, Löwen gegen Wölfe beim tierischen Regionsgipfel. Eintracht Braunschweig vs. VfL Wolfsburg. Tradition gegen Moderne. VW … , na, lassen wir das. Fußball übrigens. Pokalfight. Hat eigene Gesetze. Und gleich mal das Wichtigste vorweg. Bis zum Anpfiff bleibt alles friedlich. Warum auch nicht?

Der Anmarsch klappt, das muss man sagen. Generalstabsmäßig. Hermetisch werden die Fangruppen von der Polizei auseinandergehalten, aber vielleicht war’s diesmal gar nicht nötig. 1200 Gästefans kommen in 14 Gelenk-Linienbussen der Wolfsburger Verkehrs GmbH, eskortiert von Mannschaftswagen mit Beamten. Es geht auf den Parkplatz neben dem Eintracht-Kubus – und von dort in den Gästeblock.

Alles berührungs- und reibungslos. Bloß als dann der Gästeblock gleich nach Spielbeginn in gleißend-rotes Pyrofeuer gehüllt ist, da fragt man sich mal wieder: Wie kriegen die das rein?

Oberbürgermeister: „Wir freuen uns auf ein faires Spiel und einen friedlichen Pokalabend“

Das bleibt offen. Zuvor hatten sich Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) und sein Wolfsburger Amtskollege Dennis Weilmann (CDU) schiedlich-friedlich auf der Braunschweiger Rathaustreppe getroffen. „Wir freuen uns auf ein faires Spiel und einen friedlichen Pokalabend“, posteten sie dazu gemeinsam.

Ein Friedensgipfel gewissermaßen. Mehr davon in unserer Region! Auf Augenhöhe, aber das ist bekanntlich ein anderes Thema, zumindest im Fußball. Eintracht-Fan-Schals mit der etwas merkwürdigen Aufschrift „101 Prozent ANTI Wolfsburg!“ gehen übrigens nicht so gut. Das kann man so oder so sehen.

Lesen Sie auch:

Braunschweig lange gleichwertig- Wolfsburg mit Mühe weiter

Pokal-Ticker- Schluss in Braunschweig – Wolfsburg siegt mit 2-1

VW-Chef Oliver Blume- Eintracht soll im Pokal weiterkommen