Reaktionen aufs Derby: So lief der Tag bei Eintracht-Fans

Braunschweig. Der Derby-Sieg war so nahe. Braunschweig spielt gegen den Favoriten in Hannover 1:1. Wir sammeln die Reaktionen und die Fan-Highlights.

Schade! Eintracht Braunschweig war nicht weit weg vom Derby-Sieg. Hannover 96 konnte sich nach dem Rückstand mit dem Ausgleich zum 1:1 gerade so vor der Blamage retten. Insgesamt war es eine zerfahrene Partie, nach der Eintracht-Fans den Kopf nicht hängen lassen brauchen. Den Spielbericht finden Sie hier: Ujahs Tor bringt Eintracht einen Punkt im Derby bei Hannover

Mit großer Spannung wurde die Party der Löwen gegen die Roten erwartet. Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Mitgereiste Fans wurden in Hannover strikt bewacht und getrennt. Zu größeren Ausschreitungen ist es nach bisherigem Kenntnisstand nicht gekommen.

Wir sammeln hier im Nachgang die besten Bilder und Fan-Reaktionen.

Blau-gelbes Fahnenmeer in Eintrachts Gästeblock

Tausende mitgereiste Fans brachten ordentlich Stimmung in die Landeshauptstadt. Zu Spielbeginn bot sich Zuschauern im Gästeblock ein gelb leuchtendes Fahnenmeer. Passend dazu hatten Fans blau Plastik-Ponchos gekleidet – abgesehen von der Pyrotechnik ein stimmungsmäßig sehr gelungener Auftakt zum großen Derby gegen Hannover.

In diesen Ponchos waren die Eintracht-Fans nicht nur wettermäßig auf alles vorbereitet, sondern natürlich auch farblich perfekt abgestimmt. Foto: Swen Pförtner / dpa

Brisant war auch die Choreo der Eintracht-Fans: Ein großes Banner zeigte die Karikatur von Till Eulenspiegel mit bitterböser Fratze und Fackel in der Hand, wie er Hannover in Flammen steckte. Weiteres zur Fan-Aktion lesen Sie hier: Rätsel um Choreo der Braunschweiger Eintracht-Fans gelöst

Erst kurz darauf kippte die Stimmung, als nach nicht einmal zwei Minuten die Partie vom Schiedsrichter unterbrochen werden musste: Niedersachsen-Derby Hannover gegen Braunschweig kurz unterbrochen

Braunschweiger verfolgen das Derby in den Kneipen der Stadt

Voll besetzt waren viele Kneipen in der Stadt. Aufschrei kurz nach der 67. Minute auch in der Sportsbar „Roots“ in der Innenstadt: Nach dem Treffer von Anthony Ujah kennt die Freude keine Grenzen. Kneipen-Gäste in blau-gelb springen von den Stühlen und liegen sich in den Armen. Der schnelle Ausgleich brachte einen kleinen Dämpfer.

Torschuss in der 69. Minute. Eintracht geht in Führung Torschuss in der 69. Minute. Eintracht geht in Führung

Zufrieden? Eintracht-Fans ziehen im Netz Bilanz

Viele Eintracht-Fans sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden – so zumindest die Reaktionen im Netz. „Gut gekämpft, Löwen“ schreibt Twitter-Nutzer @BlaugelbeDaten etwa. Bei 96-Fans herrscht eher Ernüchterung. Viele versuchen das Unentschieden einzuordnen. Twitter-Nutzer „Ankermann“ schreibt: „Zu wenig Wille, so kannst du kein Derby gewinnen. Schade, fand ich enttäuschend.“

