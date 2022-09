Kurz vor Transferschluss: Eintracht leiht Filip Benkovic

Eintracht Braunschweig hat kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal zugeschlagen. Der Fußball-Zweitligist leiht Filip Benkovic vom italienischen Erstligisten Udinese Calcio aus. Der Vertrag gilt bis zum Ende der Saison. Beim Aufsteiger erhält der Kroate die Rückennummer 18.

Filip Benkovic ist froh, bei Eintracht Braunschweig zu sein

„Ich bin wirklich froh, dass ich jetzt in Braunschweig bin. Dieser Verein hat eine tolle Geschichte. Ich werde auf dem Rasen mein Bestes für die Eintracht geben und freue mich auf die kommende Zeit bei den Löwen“, sagte Filip Benkovic bei seiner Vertragsunterzeichnung.

Der 25 Jahre alte Innenverteidiger durchlief sämtliche Jugendmannschaften von Dinamo Zagreb und schaffte dort auch den Sprung zu den Profis, ehe ihn Leicester City zur Spielzeit 2018/2019 für rund 14 Millionen Euro in die Premier League holte. Seither spielte der Kroate leihweise bei Celtic Glasgow, Bristol City, Cardiff City und OH Leuven. Im Januar 2022 folgte dann der feste Transfer zu Udinese Calcio, für die er bislang zwei Mal in der Serie A auflief.

Vollmann sieht Benkovics Qualitäten für Eintracht Braunschweigs Abwehrbereich

Peter Vollmann erklärt den Transfer wie folgt: „Mit Filip konnten wir einen Spieler verpflichten, der unsere Defensive weiter stabilisieren soll. Mit seiner Körpergröße von 194 cm wird er uns auch in der Luft bei Standardsituation helfen. Insgesamt bringt er vieles an Qualitäten mit, die wir im Abwehrbereich noch gesucht haben.“