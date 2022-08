Wechsel fix! Eintracht Braunschweig holt Anthony Ujah

Eintracht Braunschweig hat die Verpflichtung von Anthony Ujah bekanntgegeben. Der Nigerianer unterschreibt einen Vertrag mit einer Laufzeit bis Juni 2023 – mit der Option auf eine weitere Spielzeit. „Mit Anthony bekommen wir einen erfahrenen Stürmer dazu, der mit kompletter Fitness unseren Kader in der Offensive und insbesondere im Torabschluss weiter aufwerten wird. Parallel dazu werden unsere jungen Angreifer von seiner Erfahrung profitieren. Tony ist ein absoluter Teamplayer“, freut sich Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport des Fußball-Zweitliga-Aufsteigers zur Neuverpflichtung.

Ujah schaut Pokalspiel gegen Hertha BSC in Nigeria

„Ich freue mich sehr, künftig ein Teil der Eintracht zu sein. Ich kenne die 2. Bundesliga und werde versuchen, mit meiner Erfahrung der Mannschaft zu helfen. Ich habe am Sonntag beim Pokalspiel am Flughafen in Nigeria mitgefiebert und mich riesig für das Team gefreut. Am Ende wollen wir gemeinsam den Klassenerhalt feiern, dafür werde ich alles investieren“, ergänzt Neuzugang Anthony Ujah. Der Stürmer verfügt über Erfahrung aus zahlreichen Stationen in Deutschland.

Ujah wechselte 2011 aus Norwegen nach Deutschland und spielte bei Mainz 05, dem 1. FC Köln, Werder Bremen sowie bei Union Berlin. Auch ein beim chinesischen Verein Liaoning FC sammelte er Erfahrung. Bis zum Sommer stand der 31-Jährige bei Union unter Vertrag. Der 1,80 Meter große Fußball-Profi bringt es auf 136 Spiele in der Bundesliga (30 Tore) sowie 62 Einsätze in der 2. Bundesliga (24 Tore). Darüber hinaus spielte er sieben Mal für die nigerianische Nationalmannschaft.

Das Interesse der Eintracht am Stürmer war in der vergangen Woche öffentlich geworden. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet. Auch um den jungen Mainzer Stürmer Marlon Mustapha (Österreich) bemüht sich das Team von Cheftrainer Michael Schiele weiter.