Erhalt des Namens Eintracht-Stadion: 100.000 Euro eingesammelt

Das erste Drittel ist geschafft: Pünktlich zum Start in die neue Saison der 2. Bundesliga hat das Aktionsbündnis „Eintracht-Stadion Jetzt und immer“ die symbolträchtige Marke von 100.000 Euro erreicht. „Dass es uns gelungen ist, trotz spielfreier Sommerpause und unter dem Eindruck explodierender Alltagskosten bereits eine so große Summe zu generieren, ist fantastisch. Unsere Fans beweisen einmal mehr, was für außergewöhnliche Dinge sie stemmen können“, freut sich Wolfram Benz, Sprecher der Geschäftsführung der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA, in einer Pressemitteilung über den Zwischenerfolg.

Um den Stadionnamen sicher erhalten zu können, werde eine Gesamtsumme von 300.000 Euro angestrebt, die das Bündnis im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion durch den Verkauf symbolischer Anteilscheine und Retter-Pakete erlösen möchte, heißt es weiter. Dem Bündnis gehören die Eintracht Braunschweig GmbH & Co KGaA, die Fanabteilung im BTSV Eintracht 1895, die Ultra-Szene – BTSV Eintracht 1895, das Awo-Fanprojekt Braunschweig, der Fanrat Braunschweig sowie das Fanclub-Gremium an.

Weitere Anteilscheine können online, im Stadion-Fanshop und bei Heimspielen erworben werden

„Unser Dank gilt allen, die derzeit ehrenamtlich mit anpacken und natürlich insbesondere denjenigen, die bereits durch den Kauf von Anteilscheinen zu Namensrettern geworden sind“, so Benz weiter. „Fakt ist aber auch, dass wir jetzt nicht nachlassen dürfen. 300.000 Euro sind ein ambitioniertes Ziel, das wir nur gemeinsam erreichen können. Wer also auch seinen Beitrag dazu leisten möchte, dass unser 100-jähriges Stadionjubiläum im kommenden Jahr im Eintracht-Stadion stattfinden kann, sollte jetzt handeln und Anteilscheine erwerben. Am Ende kommt es auf jeden Euro an.“

Die symbolischen Anteilscheine können auf der Projektseite stadion.eintracht.com, im Stadion-Fanshop und an den Infoständen bei den Heimspielen im Stadion erworben werden.

red