Vertragsverlängerung bei Eintracht: Strompf bleibt Löwe

Philipp Strompf und Eintracht Braunschweig gehen gemeinsam in die Spielzeit 2022/2023. Der Innenverteidiger hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt bis zum 30. Juni 2023 Teil der Mannschaft von Trainer Michael Schiele.

Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2021 von der TSG 1899 Hoffenheim ll an die Hamburger Straße und absolvierte insgesamt 19 Spiele in der 3. Liga, in denen ihm zwei Treffer gelangen.

„Philipp hat sich bei uns sehr schnell eingefunden und seine Rolle von Beginn an akzeptiert. Wir schätzen ihn als verlässlichen Mannschaftsspieler, dem wir weitere Entwicklungssprünge zutrauen. Daher sind wir sehr froh, mit ihm auch in die kommende Saison gehen zu können“, so Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport.

Innenverteidiger Philippp Strompf bleibt ein Löwe. Sein Vertrag bei Eintracht Braunschweig wurde um ein Jahr verlängert. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

Strompf: Stolz, bei der Eintracht zu spielen

„Der Verein, die Fans und die Stadt sind mir seit meiner Ankunft vor einem Jahr sehr ans Herz gewachsen, deshalb bin ich glücklich und sehr stolz darauf, ein weiteres Jahr bei der Eintracht zu spielen. Ich freue mich auf die Herausforderung in der 2. Bundesliga und werde alles dafür geben, mit dem Team und unseren geilen Fans im Rücken die Ziele des Vereins zu erreichen. Wir sehen uns im EINTRACHT-STADION“, so Philipp Strompf zu seiner Vertragsverlängerung.

