Fan-Marsch vom Stadion in die Braunschweiger Innenstadt erwartet

Es ist angerichtet: Braunschweig steht ein Wochenende in Blau und Gelb bevor. Groß wird der Begeisterungstaumel angesichts des Wiederaufstiegs von Eintracht Braunschweig in die 2. Fußball-Bundesliga sein.

Erwartet: Viele Eintracht-Fans könnten sich am Samstag nach Spiel und Stadion-Feierlichkeiten in Richtung Innenstadt auf den Weg machen

Da eine Feier in der Stadt selbst wegen des fehlenden Sicherheitskonzepts und der Abreise der Spieler in den Urlaub nicht stattfinden kann, werden sich die Hauptfeierlichkeiten am Samstagnachmittag auf das Eintracht-Stadion konzentrieren.

Aber nicht nur. Schon meldet die Autobahn GmbH des Bundes, dass am Samstagnachmittag in der Zeit von 16.45 bis 18.45 Uhr die Abfahrt von der Autobahn 392 kurz vor der Celler Straße in Richtung Hamburger Straße, der sogenannten „Überflieger“, gesperrt werde. Grund: „ein Marsch der Fans von Eintracht Braunschweig vom Stadion in die Innenstadt“.

Auch die Polizei „für alle Fälle vorbereitet“

So etwas ist zwar nicht angemeldet, wie der Sprecher der Stadt Braunschweig bestätigt. Es entspricht jedoch der Lebenserfahrung anzunehmen, dass sich wohl einige 1000 Eintracht-Fans am Samstag nach Spiel und Stadion-Feierlichkeiten über die Hamburger Straße in Richtung Innenstadt auf den Weg machen werden.

Dass dort nichts geplant oder kanalisiert ist, macht die Sache für die Kräfte von Sicherheit und Ordnung nicht gerade einfacher. Die Braunschweiger Polizei zeigt sich jedoch darauf vorbereitet und erklärt ansonsten: „Wir sind mit ausreichend Kräften vor Ort und für alle Fälle vorbereitet. Und wir gehen davon aus, dass friedlich und fröhlich gefeiert wird.“