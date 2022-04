Eintracht Braunschweig feiert 1:0-Zittersieg gegen Würzburg

Es war ein harter Kampf für Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig. Im Heimspiel am Samstagnachmittag wehrten sich die Würzburger Kickers nach Kräften. Doch am Ende stand ein knapper 1:0-Sieg der Löwen durch ein Tor von Bryan Henning.

Schiele hatte seine Mannschaft im Vergleich zum 1:0-Sieg in Wiesbaden auf nur einer Position verändert. Leipzig-Leihgabe Fabrice Hartmann begann für Jomaine Consbruch, für den die Saison wegen eines Schlüsselbeinbruchs beendet ist.

Eintracht Braunschweig tut sich anfangs schwer gegen die Würzburger Kickers

Die Eintracht hatte gegen die beinahe abgestiegenen Kickers viel Raum zum Kombinieren, nutzte diesen aber nicht konsequent. Bälle in die Tiefe gab es kaum. Und wenn, dann misslangen die Hereingaben. Dabei offenbarte Würzburg viele Schwächen. Allein die vielen Ballverluste im Vorwärtsgang hätte die Heimelf besser ausnutzen können.

Die Gäste, die ohne Ex-Löwe Marvin Pourie begannen, überbrückten oft schnell das Feld, wurden in letzter Konsequenz aber nicht gefährlich. Eintracht tat sich dennoch schwer bei der Rückkehr der Ultraszene in die Südkurve. Und irgendwann kam auch wieder Unruhe auf. Das lag jedoch nicht am stehenden Publikum sondern an einem nach wie vor ungeduldigen Anhang auf der Haupttribüne.

Doch gerade die Endphase des ersten Durchgangs bot auch genug Stoff, um sich aufzuregen. Schiedsrichter Cristian Ballweg war in seiner Zweikampfbeurteilung etwas einseitig unterwegs. Und die Löwen hatten außer zweier Chancen durch Niko Kijewski und Lion Lauberbach offensiv nicht viel zu bieten. Das Nachrücken und der Rückwärtsgang wirkten behäbig bei der Schiele-Elf, die mehr Kapital aus den Schwächen der Gäste hätte schlagen müssen.

Bryan Henning schießt Eintracht Braunschweig zur Führung gegen Würzburg

Eintrachts Cheftrainer reagierte und brachte zur Pause Martin Kobylanski für den schwachen Startelf-Debütanten Hartmann in die Partie. Und der Rest des Teams spielte nun aktiver. Bryan Henning und Kobylanski hatten aussichtsreiche Abschlüsse. Und nach einem brutal starken Zweikampf von Jannis Nikolaou vor dem Strafraum der Gäste war es dann Henning, der zur umjubelten Braunschweiger Führung einschoss (54.). Würzburgs Interimscoach Ralf Santelli, der vom DFB wegen Schiedsrichterbeleidigung mit einer Innenraum-Sperre belegt worden war, nahm das Geschehen von der Tribüne aus in stoischer Ruhe zur Kenntnis, während die Heimmannschaft endlich Energie ins Spiel brachte.

Doch bei der trügerischen 1:0-Führung wurde auch Würzburg wieder stärker. Die Kickers hatten nun Pourie ins Spiel gebracht, der zum Dreh- und Angelpunkt wurde. Schiele brachte Philipp Strompf und stellte auf eine 5-3-2-System um. An der zittrigen Grundstimmung im Eintracht-Stadion vor 15.139 Zuschauern änderte das nichts. Jan-Hendrik Marx vergab in der Nachspielzeit die Entscheidung. Doch mit dem Schlusspfiff wich die Anspannung dem Jubel. Eintracht holte drei weitere Punkte im Aufstiegskampf.