Eintracht Braunschweigs Consbruch fällt vier Wochen aus

Jomaine Consbruch, zuletzt Stammkraft in Eintracht Braunschweigs Mittelfeld, hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Er muss vier Wochen pausieren.

Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Mittelfeldspieler Jomaine Consbruch (20) hat sich im Training das linke Schlüsselbein gebrochen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wurde am heutigen Vormittag bereits erfolgreich im Klinikum Braunschweig operiert und wird vier Wochen ausfallen. Das teilte der Verein am Ostersamstag vor dem Spiel gegen die Würzburger Kickers in einer Pressemitteilung mit.

Consbruch verpasst Großteil von Eintrachts Saisonendspurt

Consbruch verpasst somit neben der Partie gegen die Kickers auch den Großteil der noch ausstehenden Spiele unter anderem gegen den Aufstiegsaspiranten 1. FC Magdeburg.

In der laufenden Saison erzielte Consbruch in 25 Ligaeinsätzen vier Treffer und legte drei Tore auf. Trainer Michael Schiele setzte ihn zumeist im Zentralen Mittelfeld, zuletzt aber öfter auch auf den Außenbahnen ein. Aufgrund seiner vielseitigen Einsetzbarkeit hatte sich der Leihspieler von Arminia Bielefeld als wichtiger Teil der Mannschaft etabliert. Zuletzt musste Schiele bereits auf Flügelspieler Maurice Multhaup verzichten. Für Iba May ist die Saison aufgrund einer schweren Verletzung komplett gelaufen.

red