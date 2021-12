Maurice Multhaup fehlt Eintracht Braunschweig lange

Das ist eine bittere Nachricht für Eintracht Braunschweig. Maurice Multhaup wird den Löwen mehrere Wochen fehlen. Der 24-Jährige hatte sich beim 5:0-Heimerfolg des Fußball-Drittligisten gegen den SV Meppen am Knie verletzt. Nach genaueren Untersuchungen teilten die Blau-Gelben mit, dass Multhaup bis ins neue Jahr ausfallen wird.

„Maurice hat es zuletzt gut gemacht. Es ist schade, dass er jetzt so lange ausfällt und wahrscheinlich auch die Vorbereitung auf die Rückrunde verpasst“, sagt Eintrachts Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Multhaups linkes Knie war gegen Meppen bei einem Zweikampf durchgedrückt worden. Dabei hat sich der Eintracht-Profi eine Knochenquetschung zugezogen. Das ist zwar keine besonders schwere und schmerzhafte Verletzung, trotzdem muss Multhaup wohl längere Zeit pausieren. Die Eintracht gibt seine Ausfallzeit mit vier bis sechs Wochen an.

Ungewohnte Position rechts hinten

Multhaup hatte die vergangenen Spiele bei den Löwen auf der für ihn ungewohnten Rechtsverteidiger-Position absolviert. Eigentlich war der Mittelfeldspieler für einen Posten in der Offensive nach Braunschweig gekommen. In den vergangenen Partien bewies der ehemalige Osnabrücker aber, dass er auch als Abwehrspieler eine gute Figur abgibt. Deshalb ist es schade, dass er diese Entwicklung nun nicht fortführen kann.

Immerhin steht vor dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln (Samstag, 14 Uhr) der perfekte Ersatz für Multhaup für die Position in der Viererkette hinten rechts schon bereit: Danilo Wiebe, der nach seiner kurzen Verletzungspause wieder fit ist und Multhaup bereits gegen Meppen in der zweiten Hälfte vertrat, wird wohl in die Startelf rücken. Wiebe ist zwar auch gelernter Mittelfeldakteur, spielt aber nicht seine erste Saison bei der Eintracht mehrheitlich in der Abwehr.

Multhaup mit Stärken in der Offensive, Wiebe überzeugt eher defensiv

„Maurice hat seinen Vorteil sicherlich im Spiel nach vorne, dafür ist Danilo vor allem in der Defensive ein sehr stabiler Spieler“, vergleicht Vollmann die Vorzüge der beiden Akteure als Rechtsverteidiger. Ihm ist daher nicht bange, dass der Ausfall von Multhaup die Eintracht von ihrem Erfolgsweg abbringen könnte. Zumal Wiebe zu Saisonbeginn die unangefochtene Stammkraft auf der rechten Abwehrseite war.

Rechtsverteidiger ist zwar nicht gelernte Position des 27-Jährigen, trotzdem haben schon andere Trainer vor Michael Schiele dessen Vorzüge auf der Außenbahn erkannt. Mit seiner Laufbereitschaft und taktischen Disziplin hatte sich Wiebe bereits zu Zweitliga-Zeiten gegen Benjamin Kessel durchgesetzt, der jahrelang der Platzhirsch war.

Görlich mit Anpassungsschwierigkeiten

Vor der Spielzeit hatten die Blau-Gelben mit Luis Görlich eigentlich einen weiteren Spieler für die Position des Rechtsverteidigers verpflichtet. Doch dieser konnte sich bisher nicht nachhaltig für einen Stammplatz bei den Löwen empfehlen. Zwei Kurzeinsätze stehen in seiner Bilanz, dazu ein einziger Startelfeinsatz. Dieser war aber ausgerechnet bei der 1:2-Heimniederlage der Blau-Gelben gegen Wiesbaden und bereits nach 45 Minuten wieder beendet. „Man sieht, dass Luis noch ein paar Anpassungsschwierigkeiten von der Regionalliga auf die 3. Liga hat“, sagt Vollmann über den Stand des 21-Jährigen, der vor der Saison von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim verpflichtet wurde. „Er ist mit seiner Situation natürlich etwas unzufrieden, befindet sich mit dem Trainer aber in einem ständigen Austausch“, sagt Vollmann.