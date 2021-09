Diagnose ist da: Luc Ihorst fällt wohl für sechs Wochen aus

Luc Ihorst musste am Samstag im Spiel gegen Waldhof Mannheim ausgewechselt werden. Die MRT-Untersuchung zeigte: Der Angreifer zog sich einen Muskelfaserriss zu.

Stürmer Luc Ihorst wird Eintracht Braunschweig voraussichtlich sechs Wochen fehlen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Die Leihgabe aus Bremen hat sich im Heimspiel der Braunschweiger Eintracht gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das habe eine MRT-Untersuchung ergeben.

Der Angreifer war vor dem Mannheim-Spiel bereits für einige Wochen wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen.

Kleeberg verletzt sich am Knie – sechs Monate Pause

Und noch eine schlechte Nachricht verkündete die Eintracht: Jannis Kleeberg hat im Auswärtsspiel der zweiten Mannschaft in der Landesliga am vergangenen Wochenende eine schwere Knieverletzung mit einem Außenmeniskusriss erlitten, die in den nächsten Tagen operiert werden muss. Der 19-Jährige fällt damit etwa sechs Monate aus.

„Das sind für uns ganz bittere Nachrichten. Wir wünschen beiden Jungs gute Besserung und einen guten Heilungsverlauf“, sagte Eintracht-Trainer Michael Schiele. „Luc hatte sich gerade wieder herangekämpft, wir haben ihm extra auch noch eine zusätzlich Trainingswoche gegeben, um kein Risiko einzugehen. Nun ist es eine ähnliche Verletzung an einer etwas anderen Stelle.“

Auch für Kleeberg tue es dem Coach „wahnsinnig leid“, im Alter von 19 Jahren und in seinem ersten Jahr im Herrenbereich solch eine schwere Verletzung zu erleiden. „Er wird von uns jede Unterstützung bekommen, die er benötigt.“

