Fußball und Fan-Frust Nach dem Eintracht-Abstieg – in Braunschweig bleibt es ruhig

Die Stimmung in der "Wahren Liebe" ist nach dem besiegelten Abstieg der Eintracht auf dem Nullpunkt.

Braunschweig. Fans auf den Straßen und in der „Wahren Liebe“ sind traurig. Am Abend gibt’s vorm „Movie“ erste Gerangel. Dann bleibt bis in die Nacht alles ruhig.