Meyer über 2:4 gegen HSV: „Fühlt sich absolut unnötig an“

Die perfekte Analyse zur 2:4-Niederlage von Eintracht Braunschweig gegen den Hamburger SV lieferte Daniel Thioune. „Wir haben heute Geschenke verteilt. Aber Geschenke gab es heute auf beiden Seiten“, sagte der Trainer der Hanseaten. Und damit hatte er den spannenden Teil dieser Fußball-Zweitliga-Begegnung am Samstag treffend zusammengefasst.

Beim 1:0 durch Felix Kroos, der erstmals im Braunschweiger Trikot ein Pflichtspieltor erzielte, pennte die Hintermannschaft der Hanseaten in der Entstehung. Beim 2:0 durch Marcel Bär rutsche HSV-Verteidiger Toni Leistner der Ball über den Scheitel. Torwart Sven Ulreich war zwar noch dran, aber konnte den Treffer nicht mehr verhindern. Und auf Braunschweiger Seite machte sich gegen einen zuvor beinahe arrogant aufgetretenen Tabellenführer zu schnell zu viel Sicherheit breit.

Eintracht Braunschweig macht entscheidende Fehler gegen Hamburg

Beim Anschlusstreffer von David Kinsombi (45.+2) störte Kroos Vorbereiter Sonny Kittel nicht entscheidend. Beim 2:2 schoss Brian Behrendt Hamburgs Simon Terodde an und der Ball prallte ins Tor (51.). Beim 2:3 ließ Jasmin Fejzic Aaron Hunts kraftvollen Schuss durch die Beine rutschen (59.). Beim 2:4 wiederum durch Kinsombi verlor Lasse Schlüter das Spielgerät im eigenen Sechzehner (65.).

Innerhalb von etwas mehr als 20 Minuten hatte Hamburg das Spiel gedreht und entschieden. Vier individuelle Fehler machten einen guten Braunschweiger Auftritt zunichte. „Fehler, die du auf diesem Niveau nicht machen darfst“, stellte Eintrachts Cheftrainer Daniel Meyer abermals klar.

Er hatte seine Mannschaft gut eingestellt. In einer Viererkette mit Neuzugang und Debütant Oumar Diakhite als Innenverteidiger, Behrendt auf rechts und zwei Dreierreihen davor ließ er den Aufsteiger gegen den Favoriten beginnen. Und sein taktischer Ansatz ging zunächst auf. Die Gäste hatten öfter den Ball, wussten aber nicht viel damit anzufangen. Die Löwen waren griffig im Zweikampf, ließen die starken HSV-Flügel nicht zur Entfaltung kommen und offensiv war mehr Ideenreichtum zu sehen. Die Mittelfeldspieler um Yassin Ben Balla und Patrick Kammerbauer drehten ein ums andere Mal auf und hatten auf plötzlich meterweise Wiese vor sich.

Gute Ansätze bei Eintracht Braunschweig - aber das Vertrauen fehlt

Allein das Selbstverständnis fehlte. Vieles dauerte zu lange, und die Läufe in die Tiefe wurden entweder nicht konsequent ausgeführt, oder vom ballführenden Personal schlicht nicht wahrgenommen. Trotzdem hatte die Eintracht in Durchgang eins zwei Chancen, aus denen sie zwei Tore erzielte. „Dennoch waren wir nach Balleroberungen zu hektisch und haben die Bälle schnell wieder hergegeben“, kritisierte Meyer.

Der HSV stellte dann um. Hunt und Amadou Onana kamen zum zweiten Durchgang in die Partie. Um, wie Thioune es formulierte, das Zentrum zu überladen. Doch das hätte es dank der großzügigen Einladungen der Löwen wohl gar nicht unbedingt gebraucht.

Nach dem vierten Treffer schaltete der ehemalige Bundesliga-Dino einen Gang zurück. Bemerkenswert: Die Eintracht gab sich nach all den Nackenschlägen in kurzer Zeit nicht auf und brach nicht auseinander wie in anderen Phasen dieser Saison. Die Moral könnte im Abstiegskampf noch ein großer Faktor werden. Und auch die Bemühungen in der Offensive waren in Ordnung. Zahlreiche Standards und Kontersituationen hätten zum Anschlusstor führen müssen.

Meyer hadert: Eintrachts Spielern fehlt die letzte Gier für Tore

Das zweite Manko der Löwen neben den individuellen Patzern blieb an diesem Tage die Chancenverwertung. Trainer Meyer vermisste die letzte Gier bei seinen Akteuren, den Treffer zu erzielen. Bezeichnende Szenen waren Ben Ballas Schüsschen im gegnerischen Strafraum und die Szene in der erst der eingewechselte Njegos Kupusovic und Martin Kobylanski den Ball querlegten, statt einfach mal draufzuzimmern.

Meyer erzürnte diese Situation, doch er hatte auch viele gute Momente bei seiner Mannschaft gesehen. Insofern fühle sich die Niederlage total unnötig an, sagte er. Schon am Dienstag hat die Eintracht gegen Heidenheim (20.30 Uhr/Sky) die Chance zur Wiedergutmachung. „Wir hoffen, dass wir demnächst mal alles zusammenbringen: die defensive Stabilität und nach vorne zielstrebig und torgefährlich agieren“, sagte Meyer. Für den Kampf gegen den Abstieg wäre es umso hilfreicher, Geschenke zu erzwingen und anzunehmen, statt sie zu verteilen.

Mehr zur Eintracht: