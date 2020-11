Individuelle Fehler, Gegentore in der Anfangsphase, darauffolgend Nervosität – Die Probleme, die sich bei Eintracht Braunschweig durch die Saison ziehen, konnten auch bei der 0:4-Niederlage beim SV Darmstadt 98 nicht abgestellt werden.

„Was bei den Gegentoren erkennbar ist, ist, dass wir eine gewisse Sorglosigkeit in solchen Situationen haben, die in beide Richtungen gehen können“, hatte Cheftrainer Daniel Meyer vor dem Fußball-Zweitliga-Spiel am Freitagabend gesagt. Doch daran lag es diesmal nicht.

Individuelle Fehler der Eintracht führen zu Gegentoren

Beim 0:1 ließ sich noch darüber streiten, ob Torhüter Felix Dornebusch die Situation gegen Darmstadts Stürmer Serdar Dursun anders hätte lösen können (4.). Doch so oder so gab es Elfmeter, nachdem der 26-Jährige den Angreifer der Lilien von den Beinen holte. Tobias Kempe verlud Dornebusch anschließend (6.), und der Plan, mal nicht früh in Rückstand zu geraten, war mal wieder dahin. Und nur Sekundenbruchteile später stand es schon 0:2. Michael Schultz spielte unter Druck einen katastrophalen Pass auf Dornebusch, den Dursun erlief und einschob (7.). Den Ball einfach auf die Baustelle des Stadions am Böllenfalltor zu schlagen, wäre die bessere Option gewesen. Und auch bei den Gegentoren drei und vier war Schultz involviert. Beim 0:3 behinderten er und Jannis Nikolaou sich gegenseitig. Wieder war Dursun Nutznießer (34.). Beim 0:4 holte er den Türken von den Beinen. Es gab erneut Elfmeter. Und erneut traf Kempe (36.).

Der unglücklich agierende Innenverteidiger, der zur Pause wohl auch zum Schutz von Felix Burmeister ersetzt wurde, war wie Flügelstürmer Marcel Bär und Außenverteidiger Benjamin Kessel neu in die Startelf gerutscht. Doch über Sinn und Unsinn dieser personellen Wechsel brauchte man an diesem Abend nicht diskutieren.

Nervöse Eintracht hat Darmstadt nach Rückstand wenig entgegenzusetzen

Nach einem fünf Minuten andauernden druckvollen Braunschweiger Auftakt war die Partie schon gelaufen. Dabei war Darmstadt, zuvor zwei Spiele lang ohne Sieg, ebenso nervös in die Begegnung gestartet. Mit unnötigem Risiko im Aufbauspiel und dummen Fouls im eigenen Abwehrdrittel verteilten die Hausherren gar ein paar Gastgeschenke, die die in gelb gekleideten Braunschweiger nicht anzunehmen wussten. Man merkte, dass hier zwei Mannschaften aufeinandertrafen, die ein stückweit verunsichert waren – zumindest zu Beginn. Denn aufseiten der Löwen tat man einiges dafür, den Gegner, der immer mutiger wurde, in die Partie zu holen.

Die Eintracht knockte sich selbst aus. Und die elf Spieler auf dem Rasen und die, die mit der Zeit eingewechselt wurden, konnten einem förmlich leid tun. Dem giftigen und körperbetonten Auftreten der Darmstädter setzte die Eintracht nach dem frühen Doppelschlag nichts mehr entgegen, was auf ein Wunder oder zumindest Ergebniskosmetik hoffen ließ – auch nicht in Durchgang zwei. Erstmals seit der 1:4-Derby-Niederlage schien es wieder einmal so, als sei der Aufsteiger aus Braunschweig nicht konkurrenzfähig. Dass die Meyer-Elf in diesen 90 Minuten zum Vergessen abgesehen von der Chance von Marcel Bär nach 15 Sekunden im Angriffsspiel nichts zustande brachte, war beinahe nachvollziehbar. Die groben Schnitzer in der Defensive, die dazu führten, hingegen nicht.

Eintrachts Blackout sollte sich nicht wiederholen

Dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel, hatte dann mit einer zumindest bemühten Eintracht nach dem Seitenwechsel zu tun, aber auch damit, dass Darmstadt in den Verwaltungsmodus schaltete und nur noch vorstieß, wenn die Eintracht große Lücken offenbarte. Mit nun 21 Gegentoren sind die Blau-Gelben nun vorerst das Team, das die meisten Gegentore kassiert hat. Für die im Abstiegskampf nicht ganz unerhebliche Tordifferenz taten die Spieler des Traditionsklubs nichts mehr. Das Fußballspiel plätscherte bis zum Ende dahin. Die Braunschweiger würden es vermutlich gern aus ihren Erinnerungen tilgen.

Und nun? Draufhauen Bringt nichts. Eine schonungslose Aufarbeitung? Ist nicht zielführend. Dieses Spiel war von außen betrachtet ein Blackout. Doch eins ist sicher. Er sollte sich nicht wiederholen.