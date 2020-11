Eintrachts verlorener Junge freut sich auf Spiel gegen Ex-Klub

Warum es mit ihm und Eintracht Braunschweig im Herrenbereich nie geklappt hat, weiß Darmstadts Patrick Herrmann auch nicht so richtig. Vielleicht lag es daran, dass er sich damals in der Jugend erst für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg und dann zu Hannover 96 entschieden hatte. Das sind ja nicht unbedingt die beliebtesten Klubs bei den Löwen-Fans. Oder es lag doch an Benjamin Kessel, der über viele Jahre eine verlässliche Größe auf der rechten Abwehrseite darstellte, weswegen die Blau-Gelben den heute 32-jährigen Rechtsverteidiger nie verpflichten wollten.

Fakt ist, dass Herrmann seine ganze Karriere als Profi-Fußballer bei anderen Klubs verbrachte, obwohl er doch im Braunschweiger Einzugsgebiet, im Landkreis Peine, aufgewachsen ist und sich nach seinen ersten Schritten im Vereinssport beim TSV Wipshausen in der E-Jugend der Eintracht anschloss. „In der C-Jugend bin ich aber zum VfL Wolfsburg gewechselt. Die Jugendabteilung hatte damals schon einen sehr guten Ruf und bot mehr Perspektive“, erinnert sich Herrmann.

Herrmann geriet aus dem Fokus der Eintracht

Nach nur einem Jahr ging es für ihn bereits weiter nach Hannover, und spätestens da muss er so ein bisschen aus dem Fokus der Braunschweiger geraten sein. Jedenfalls schlugen die nicht zu, als der Abwehrspieler bei Hannover zwar drei Bundesliga-Spiele absolvierte, aber bei 96 trotzdem nicht den dauerhaften Durchbruch schaffte. Über den VfL Osnabrück landete Herrmann schließlich bei Holstein Kiel, wo er maßgeblich am Aufstieg des Ostseeklubs von der 4. bis in die 2. Liga beteiligt war. Erst dort kreuzten sich in der Saison 2017/18 wieder seine Wege mit der der Eintracht. Im Hinspiel spielte er 90 Minuten. Im Rückspiel, als die Braunschweiger durch ein 2:6 in Kiel abstiegen, wurde er für Holsteins Relegationsspiele zur Bundesliga geschont. Aus familiärer Sicht vielleicht gar nicht so schlecht. Denn Herrmanns Bruder ist Eintracht-Fan und hat an diesem Tag wie viele andere mit den Löwen gelitten. „Er hat mich in den vergangenen Jahren schon immer mal wieder damit aufgezogen, warum ich nicht nach Braunschweig gewechselt bin. Aber so einfach ist es im Profi-Fußball eben nicht“, sagt Herrmann.

Seit Anfang 2019 spielt er nun für den SV Darmstadt, und wenn die Eintracht am Freitag von 18.30 Uhr an bei den Hessen antritt, wird Herrmann wieder auf der anderen Seite stehen und trotz aller Verbundenheit zu Braunschweig keine Rücksicht nehmen. „Ich denke, dass mein Bruder vielleicht auf ein Unentschieden hofft, aber für mich wäre ein Sieg mit Darmstadt schöner“, sagt Herrmann und lacht. Und wichtig obendrein. Die Lilien haben nur einen Punkt mehr auf dem Konto als die Eintracht und müssen nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Paderborn (0:4) und Aue (0:3) den Blick nach unten richten. „Wir haben unsere Fehler in diesen Spielen analysiert und müssen anders auftreten und vor allem viel aggressiver in den Zweikämpfen agieren“, sagt Herrmann.

Auch Darmstadts Defensive wackelte zuletzt

Ob er an dieser Zielsetzung aktiv mitarbeiten darf, ist offen. Beim 0:4 gegen Paderborn spielte Herrmann 90 Minuten, gegen Aue wurde er in der Schlussphase eingewechselt. Mal sehen, ob Darmstadts Trainer Markus Anfang den Routinier nach dem 0:3 im Erzgebirge wieder als einen möglichen Stabilisator in der Defensive ansieht und ihn zurück in die Startelf beordert.

Darauf hofft Herrmann natürlich. „Es ist immer etwas Besonderes, wenn man gegen einen Ex-Klub spielt“, sagt er und weiß, dass sich sein Coach davon aber nicht in seiner Aufstellung beeinflussen lassen wird. Dass die Braunschweiger im Moment mit ähnlichen Defensivsorgen zu kämpfen haben, ist für den Verteidiger und seine Mitspieler zweitrangig. „Wir wollen uns gar nicht so viel nach dem Gegner richten, sondern gerade in einem Heimspiel unseren Fußball durchdrücken“, erklärt er. Ein Erfolg würde die Situation der Darmstädter deutlich positiver gestalten. Und wenn es nach Herrmann geht, kann die Eintracht anschließend gerne wieder eine Siegesserie starten. Das würde auch seine Familie freuen.