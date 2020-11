Eintracht Braunschweig: Meyer wütet über Umgang mit Spielern

Felix Dornebusch könnte vermutlich halten wie Manuel Neuer im WM-Achtelfinale 2014 gegen Algerien. Und trotzdem würde er die Polemik und Skepsis einiger Fans, die ihm bezüglich seiner bisherigen Auftritte im Trikot von Eintracht Braunschweig entgegenschlägt, nicht handstreichartig beseitigen.

Der Torhüter des Fußball-Zweitligisten ist Woche für Woche das Ziel scharfer Kritik in den Kommentarspalten der Sozialen Medien. Vor dem Spiel gegen Darmstadt 98 am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) verteidigte Cheftrainer Daniel Meyer seinen Stammtorhüter stellvertretend für alle Spieler vehement und stellte die entscheidende Frage gleich mehrmals: „Was wollen die Fans damit bezwecken?“

Dornebusch befindet sich in einer undankbaren Situation. In einer nach Stabilität suchenden Hintermannschaft machte er in dieser Saison nicht immer einen sicheren Eindruck. Spielentscheidend waren die minimalen Wackler jedoch nie. „Wenn der Junge, in den man sich mal hineinversetzen sollte, jedes Mal lesen muss, dass sein Kopf gefordert wird, finde ich das schwierig. Der ist 26 Jahre alt, das erste mal Stammkeeper in der 2. Liga, er ist neu beim Klub und kommt aus einer Verletzung. Da muss ich fragen, ob es produktiv ist, wenn wir uns untereinander zerfleischen und damit eigene Spieler destabilisieren. Indem wir sie beleidigen, oder sie als Sündenbock hervorholen“, kritisierte Meyer.

Eintracht-Braunschweig-Trainer Meyer: Wir sind die einzigen, die das beurteilen können

Einzelne Szenen wie die Gegentore bei der 1:3-Niederlage gegen Karlsruhe würden Dornebusch immer wieder zur Last gelegt – so auch der traumhafte Freistoßtreffer von Marvin Wanitzek zum 0:2. „Ob er bei dem perfekt getretenen Freistoß alibimäßig hinterherfliegt, damit es so aussieht… Dabei wäre er da in 100 Jahren nicht rangekommen. Aber bei uns wird dann immer unterstellt, dass jemand anderes den natürlich gehalten hätte, nur er kann das angeblich nicht“, spielte Meyer genervt auf die lautstarke Forderung vieler Eintracht-Fans an, Jasmin Fejzic solle zwischen die Pfosten zurückkehren.

Doch der 41-Jährige stellte klar: „Ich bleibe dabei. Was personelle Entscheidungen angeht, sind mein Trainerteam, das Team drumherum und ich die einzigen, die das beurteilen können. Weil wir die ganze Woche mit den Jungs arbeiten, weil wir das sehen, entscheiden und verantworten.“

Im August 2017 hatte sich letztmals ein Eintracht-Trainer so deutlich positioniert. Torsten Lieberknecht verteidigte nach einem zähen 1:1 gegen Erzgebirge Aue Spieler wie Hendrick Zuck oder den jungen Eros Dacaj nach von Schmährufen, die von der Tribüne kamen, und war ziemlich aufgebracht. Nun, etwas mehr als drei Jahre später, sind die Stadien wegen der Covid-19-Pandemie leer. Und dennoch geht die häufig unsachliche Kritik nicht spurlos an einer Mannschaft vorbei, die noch nicht zu 100 Prozent in der neuen Liga angekommen ist.

Meyer kritisiert: Einzelne Eintracht-Braunschweig-Spieler werden sich ausgeguckt

Zweitliga-unerfahrene Spieler sammeln Erfahrungen, machen Fortschritte und auch Fehler – und werden dann im Internet verhöhnt. „Wenn wir gewinnen, sind wir die Größten. Wenn nicht, soll der Trainer gehen oder die Mannschaft und einzelne Spieler werden durchbeleidigt. Es ist ein roter Faden, dass sich immer bestimmte Spieler ausgeguckt werden“, monierte Meyer. Zuletzt gegen Karlsruhe durfte Robin Ziegele dran glauben.

Dieses Eindreschen auf einzelne Akteure stinkt dem Chefcoach der Löwen gewaltig: „Wir selbst werden nie jemanden an den Pranger stellen, das wird’s hier nicht geben. Wir sehen uns selber als stabile Gruppe. Wir schotten uns dagegen ab. Trotzdem kriegt man die Dinge mit.“

Die Positionierung Meyers ist als deutliches Signal zu werten. Kaum ein Trainer, der so wenige Monate bei einem Verein arbeitet, traut sich, ein solches Fehlverhalten bei den eigenen Anhängern anzusprechen. Es ist halt ein sensibles Thema.

Meyer vermisst zwischen Fans und Team die Eintracht bei Zweitligist Braunschweig

Meyer hat schon ein ums andere Mal bewiesen, dass er die Dinge beim Namen nennt, dass er auch mal aneckt – und bislang schätzten die Fans der Blau-Gelben diese Art des gebürtigen Hallensers, der überdies Unverständnis für die fehlende Geduld zeigte. „Ich habe vor der Saison gesagt, dass wir das gemeinsam aushalten müssen, weil der Weg alternativlos ist. Weil wir nicht durch die Gegend fahren und eine erfahrene Zweitligamannschaft zusammenkaufen können. Wenn Fehler passieren, wird auf die Jungs eingedroschen. Das macht keinen Sinn, das tut den Jungs nicht gut. Wir befinden uns in einem Lernprozess, der auch uns manchmal wehtut“, erklärte der Fußballlehrer, der noch einen Schritt weiter ging. „Es gibt ja immer die ganzen Parolen, die den Verein ausmachen. Wir heißen Eintracht. Die Eintracht kann ich manchmal nicht sehen“, verlieh er seinen Worten später Nachdruck. Das saß!

Denn eigentlich erscheint die Lage zu diesem Zeitpunkt wenig dramatisch. Die Eintracht hat nach acht Spielen acht Punkte auf dem Konto. Und bis Weihnachten habe man sich in dieser sehr engen Liga einen Punkteschnitt von einem Punkt pro Spiel zum Ziel gesetzt. Momentan befindet sich die Eintracht damit im Soll.

Die Messlatte hat der Trainer damit selbst definiert, weil er an sich und das Team mit allen seinen Spielern glaubt.

Ob er sich mehr Ruhe wünsche, wollte Meyer nicht beantworten, sagte aber deutlich: „Ich glaube nicht, dass das die Unterstützung ist, die die Jungs brauchen. So kommen wir nicht weiter.“