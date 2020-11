Testspiel abgesagt: Zwei Corona-Fälle bei Eintracht Braunschweig

Zwei Spieler der Profi-Mannschaft von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wurden am Mittwochabend positiv auf das COVID-19-Virus getestet. „Beide Spieler, die aktuell verletzungsbedingt nicht am Trainingsbetrieb der Mannschaft teilnehmen, sind aktuell symptomfrei und befinden sich in häuslicher Isolation“, heißt es in einem Social-Media-Beitrag des Vereins. Vorsorglich begaben sich auch zwei weitere Spieler sowie zwei Mitglieder des Funktionsteams in Quarantäne. Alle übrigen Testergebnisse von Spielern und Funktionsteam waren am Mittwoch negativ.

Eintracht Braunschweig sagt Testspiel gegen Arminia Bielefeld ab Das für den Donnerstag geplante Testspiel gegen Arminia Bielefeld wurde aus Gründen der Vorsicht abgesagt. Die Eintracht befindet sich in Abstimmung mit Gesundheitsamt Braunschweig, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Solange ruht der Trainingsbetrieb.