Die Premiere im neuen Stadion endete mit einer Blamage

Viele Fußball-Klubs können das nicht von sich behaupten. Während gerade in den vergangenen Jahrzehnten viele Vereine ihre Standorte wechselten, trägt Eintracht Braunschweig seine Heimspiele seit bald 100 Jahren an derselben Stelle aus. Das Stadion an der Hamburger Straße wurde umgebaut, ausgebaut, überdacht umgestaltet oder modernisiert – trotzdem blieb es über all die Jahre die Heimat der Löwen.

Ob die Menschen, die am 28. August 1923 ins Eintracht-Stadion gekommen waren, mit so einer langen Tradition gerechnet hatten? 15.000 Zuschauer waren an die Hamburger Straße gekommen, um das erste Spiel der Eintracht in der neuen Heimstätte zu bestaunen. Zu Gast war die deutsche Spitzenmannschaft der damaligen Zeit, der 1. FC Nürnberg. Zehn Jahre zuvor waren die Braunschweiger selbst als Gastmannschaft der Franken bei deren Stadioneröffnung dabei gewesen – und waren dabei deutlich beeindruckt worden. In Nürnberg-Zerzarbelshof konnten sie ein Stadion mit Kabinen, Duschen und einem Fassungsvermögen von 25.000 Zuschauern bestaunen. Das kannte die Eintracht-Delegation von ihrer Spielstätte an der Helmstedter Straße, heute ein Teil des Hauptfriedhofs, nicht.

In den ersten Jahren wird am Leonhardplatz gespielt

„Die ersten Jahre hat die Eintracht am Leonhardplatz gespielt, wo heute die Stadthalle steht“, berichtet Klub-Historiker Gerhard Gizler. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum die Blau-Gelben sich in Braunschweig so schnell so viel Beliebtheit erfreuten. „Der Sportplatz lag sehr nah am Zentrum, und so gab es bei den Spielen immer viel Publikumsverkehr“, erklärt Gizler.

Die ersten Fans der Eintracht konnten also schnell gewonnen werden, und die Verhältnisse am Leonhardplatz wurden für den Zuspruch bald ungenügend. Doch auch der Umzug an die Helmstedter Straße brachte da nur relativ kurz Besserung. Beim Besuch 1913 in Nürnberg sahen die Braunschweiger, wie sich ein Verein mit einem modernen Stadion entwickeln kann. Die Träume von einer eigenen Arena reiften in der Löwenstadt.

Der Bau des neuen Stadions wird zum Sorgenkind

Doch es sollte noch ein Jahrzehnt dauern, bis die Blau-Gelben erstmals an der Hamburger Straße spielen konnten. Zunächst war die Errichtung der Anlage am Nußberg geplant. Der Erste Weltkrieg kam aber dazwischen, und danach ließ sich das Vorhaben an dieser Stelle nicht mehr realisieren. Die Eintracht schwenkte daher auf ein Grundstück am damaligen Stadtrand um, ein Spargelfeld im Norden. 32 Morgen wurden an der Hamburger Straße erworben, auf denen das neue Stadion entstand.

Trotzdem blieb das Projekt auch nach Baubeginn ein Sorgenkind. Die Hyperinflation der Weimarer Republik machte es schwierig, die Arbeiten zu Ende zu bringen. „Aber da hat der Verein Glück gehabt, dass ein gebürtiger Braunschweiger, der in die USA ausgewandert war, mit einer Spende in Dollar ausgeholfen hat“, sagt Gizler. Zuvor hatten sich schon andere Mitglieder mit erheblichen Investitionen am Bau des Stadions beteiligt. Ohne diese Initiative wäre die Verwirklichung wohl nie möglich gewesen.

Nürnberg kommt zur Stadioneinweihung und siegt 10:1

So konnte die Stadioneinweihung im Jahre 1923 gefeiert werden. Und wen konnte es als ersten Gegner besseren geben, als die Nürnberger, bei denen man selbst vor zehn Jahren zu Gast gewesen war und die das Nonplusultra im deutschen Fußball waren? 1920 und 1921 war der Club deutscher Meister geworden. 1922 hatte er im Finale gegen den Hamburger SV gestanden, das als endloses Endspiel ohne Sieger in die deutsche Fußball-Geschichte einging.

Mit so einem Gast wollten sich die Blau-Gelben wohl gerne schmücken. Es hatte aber wahrscheinlich keiner in Braunschweig damit gerechnet, dass daraus dann eine Lehrstunde werden sollte. Der Club war der Eintracht in allen Belangen überlegen. Bereits zur Pause stand es 0:5, am Ende gewannen die Nürnberger 10:1 an der Hamburger Straße. Von einer Blamage sprach die Braunschweiger Presse.

Im neuen Stadion wächst die Eintracht-Familie

Trotz dieser bitteren ersten Stunde sollte sich das Stadion als Glücksfall für die Eintracht erweisen, nicht nur, weil nun deutlich mehr Zuschauer zu den Spielen kommen konnten und damit auch mehr Einnahmen brachten. „Es gab nun ein Vereinsheim unter der Haupttribüne, das war auch für das Vereinsleben sehr wichtig“, sagt Gizler. Die Eintracht-Familie wuchs also weiter und sollte viele große Spiele und Erfolge an der Hamburger Straße erleben. Europapokal-Abende, die Meisterschaft 1967, bittere Abstiege und glorreiche Aufstiege. „Dass sich das alles in ein und demselben Stadion abspielte, machte die Eintracht schon zu etwas Besonderem unter den deutschen Klubs. Es gibt nicht viele Vereine, die so lange im selben Stadion spielen“, sagt Gizler. Und auch in Zukunft wird es hoffentlich noch viele tolle Fußball-Spiele an der Hamburger Straße geben.