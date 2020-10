Kobylanski bleibt ein Favorit aufs Kapitänsamt der Eintracht

Nach einer intensiven Trainingswoche haben die Zweitliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig für das Wochenende frei bekommen. Ein Testspiel ist bei den Löwen nicht geplant. Regeneration und Kopf frei bekommen lautet das Programm für die Blau-Gelben, die nach der Länderspielpause wieder anders auftreten wollen als bei der 1:4-Niederlage im Derby gegen Hannover 96. Auch Trainer Daniel Meyer wird sich Gedanken machen, wie er sein Team verbessern kann und wer die Führungskräfte in seinem Kader sein sollen.

Mannschaftsrat war bisher nur vorläufig

Zur Erinnerung: Vor dem Saisonstart hatte der Coach einen vorläufigen Mannschaftsrat benannt. Auch die Kapitänsbinde, die Spielmacher Martin Kobylanski in den ersten Saisonspielen trug, wollte Meyer nicht endgültig vergeben. Das will er nun nachholen. Am Wochenende macht er sich noch einmal Gedanken über die Kandidaten und wird dann wahrscheinlich Anfang der nächsten Woche seine Entscheidung verkünden. Neben Kobylanski gehören dem Mannschaftsrat bisher Benjamin Kessel, Dominik Wydra, Jannis Nikolaou, Fabio Kaufmann sowie der am Kreuzband verletzte Niko Kijewski an. „Ich erwarte da jetzt aber auch keine allzu großen Veränderungen“, sagt Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Felix Kroos soll Verantwortung übernehmen

Möglich ist allerdings, dass Neuzugang Felix Kroos jetzt auch offiziell mehr Verantwortung bei der Eintracht übernehmen soll. Fraglich ist, ob Kijewski in dem Gremium bleibt, obwohl er wegen seiner Verletzung in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommt. Ein Favorit für das Kapitänsamt bleibt sicherlich Kobylanski. „Martin hat sich mit dieser Rolle identifiziert, und ich denke auch, dass der Trainer das honorieren wird. Die Entscheidung liegt aber ganz allein bei Daniel Meyer“, sagt Vollmann. Zumindest hat Kobylanski bisher gezeigt, dass er auch in der 2. Liga ein Leistungsträger bei den Löwen sein kann. Beim Pokalsieg über Hertha BSC war er überragend, und in Hannover war sein Tor zur zwischenzeitlichen Führung einer der wenigen Lichtblicke.

Vollmann: Gesamtstatik analysieren

Vollmann will das Thema Kapitän und Mannschaftsrat aber auch nicht überbewertet wissen. „Das ist sicherlich nicht unser größtes Problem“, sagt er. Im Moment sind die Braunschweiger eher damit beschäftigt, sich Gedanken zu machen, wie tragfähig ihr Konstrukt für den Kampf um den Klassenerhalt ist. „Wir werden nach dem 1:4 in Hannover nicht einzelne Spieler infrage stellen, aber wir werden die Gesamtstatik der Mannschaft schon genau analysieren“, erklärt Vollmann.

Spielermarkt wird weiter beobachtet

Dazu gehört vielleicht die eine oder andere interne Veränderung oder Verschiebung aber auch die Suche nach weiteren Neuzugängen. Nach dem Schließen des Transferfensters sondiert die Eintracht aktuell den Markt der vertragslosen Spieler. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich dort für eine Nachbesserung des Kaders noch bedient wird.