Nebenschauplätze, Statistiken, die Historie – das alles interessiert Daniel Meyer vor dem 175. Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 nur wenig.

Der Trainer der Löwen versucht, sich vor dem Spiel am Samstag (13 Uhr, Niedersachsenstadion) aufs Wesentliche zu konzentrieren. Im Sechs-Stunden-Takt habe er neue Kampfansagen aus Hannover wahrgenommen. Doch der 41-Jährige sagt: „Wir lassen uns nicht nervös machen. Und selbst wenn Hannover alles gelingt, heißt das nicht, dass sie gegen uns gewinnen.“ Für Meyer zählt halt, was auf dem Platz passiert.

Eintracht Braunschweig will Nebenschauplätze ausblenden

Dementsprechend war der neue Mann an der Seitenlinie des Fußball-Zweitligisten froh, dass sich seine Spieler nicht anstecken ließen von dem Trubel rund um das Spiel, das trotz eingeschränkter Zuschauerkapazität in Hannover eine ganze Region elektrisiert. „Ich erlebe eine Mannschaft, die ruhig und fokussiert ist. Wir sind für Nebenthemen sensibilisiert, aber rücken sie nicht in den Mittelpunkt“, erklärt der gebürtige Hallenser.

Einzig dass die Tickets, die nur Heimfans erstehen dürfen, für die Partie am Donnerstag noch nicht vergriffen waren, kommentierte Meyer süffisant. „Vielleicht ist es ja eine Vorahnung“, sagte er. Zu gern würde der Fußball-Lehrer, der auch bei den Roten schon einmal als Trainerkandidat galt, nach zwei sieglosen Spielen den ersten Dreier der noch jungen Spielzeit einfahren.

Zuversicht bereiten ihm dafür die vergangenen Auftritte. Besonders das Remis gegen Kiel. „Da haben wir einen großen Fight geliefert.“ Dennoch ist die Eintracht noch torlos in Liga zwei. Ein Thema? Meyer winkt ab: „Ich würd’ mir erst Sorgen machen, wenn wir keine Torchancen mehr hätten. Da ist bei uns wenig Zufall dabei und nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit liegt der Zeitpunkt unseres ersten Tores sehr nahe.“

Der kommende Gegner hat unter Kenan Kocak, der damals angeblich den Vorzug vor Meyer erhielt, einen Sieg zum Saisonstart gegen Karlsruhe (2:0) und eine Niederlage gegen den VfL Osnabrück (1:2) auf dem Konto. Insbesondere die vergangene Partie will Eintrachts Coach nicht überbewerten. „An der Bremer Brücke hast du, wenn das Flutlicht angeht, wenig Spaß“, erklärte Meyer, der sein Team, das sich wie 96 im Umbruch befindet, in der Außenseiterrolle sieht. „Allein wenn man sieht, in welchem Regal die unterwegs sind, was die Neuzugänge angeht“, sagt der Trainer der Löwen.

Daniel Meyer sucht Alternativen für Niko Kijewski bei Eintracht Braunschweig

Auch bei seiner Mannschaft könnte in dieser Hinsicht noch etwas passieren. Nach dem Kreuzbandriss von Niko Kijewski klafft auf der linken Seite eine Lücke. Der Ausfall des Defensiv-Allrounders schmerzt insofern, weil die Alternativen auf dem Markt rar sind. Zuletzt handelte sich die Eintracht bei der Suche nach einem Linksfuß mehrere Körbe bei Bundesligisten ein. Möglicherweise wird sich das Thema bis zum Wintertransferfenster ziehen.

Doch Braunschweig benötigt jetzt einen Ersatz für den verlässlichen 24-Jährigen, der zuvor in seiner Karriere nie ernsthaft verletzt gewesen war. „Eins-zu-Eins ist Niko nicht zu ersetzen. Wir haben unterschiedliche Ansätze. Wenn wir mit einem klassischen Linksverteidiger spielen, haben wir eine Lösung“, gibt Trainer Meyer einen Wink, dass auch am Samstag die Viererkette zum Einsatz kommen könnte. Neben Kijewski fehlt den Blau-Gelben überdies nur Patrick Kammerbauer (Sehnenriss im Arm).

Trotz der Ausfälle sehen sie sich bei der Eintracht für das Derby gerüstet. „Wir rechnen nicht mit einer großen Willkommenskultur und sind vorbereitet auf ein emotionales Spiel“, sagt Daniel Meyer. „Wenn angepfiffen wird am Samstag, kann ich versprechen, sind wir da.“