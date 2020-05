Eintracht-Manager Vollmann sorgt sich um die 3. Liga

Inzwischen werden im Streit um die Saisonfortsetzung in der 3. Fußball-Liga fast täglich die Giftpfeile zwischen den zwei Lagern hin und her geschossen. Befürworter und Gegner der Wiederaufnahme des Spielbetriebs stehen sich feindselig gegenüber. So viele gegenseitige Vorwürfe und offene Briefe sind im Moment im Umlauf, dass man auch schnell mal den Überblick verlieren kann, wer denn eigentlich nun gerade auf welchen Angriff geantwortet hat.

Am Donnerstagabend gab es zumindest mal so etwas wie versöhnliche Töne. Zumindest fasste der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den offenen Brief von Tabellenschlusslicht Jena als so etwas wie ein Friedensangebot auf. Die Thüringer gehören wie sieben weitere Vereine zu der Fraktion, die für einen Abbruch der laufenden Drittliga-Saison plädiert und sich mit dem DFB in den vergangenen Tagen einen erbitterten Schlagabtausch lieferte. In ihrem offenen Brief wiesen die Jenaer zwar Vorwürfe des Verbands zurück, machten gleichzeitig aber auch mal konstruktive Vorschläge, wie es mit der 3. Liga weitergehen soll. Die Idee des FC Carl Zeiss: Die Saison soll abgebrochen und der Abstieg ausgesetzt werden. Die anschließenden Spielzeit soll die 3. Liga dann mit 24 Teams starten, danach mittelfristig mit 22 und fünf Absteigern. Positiver Nebeneffekt: Damit hätte sich auch das leidige Thema, dass nicht jeder Regionalliga-Meister direkt aufsteigt, erledigt.

„Der DFB begrüßt es, dass sich der FC Carl Zeiss Jena in sachlicher und konkreter inhaltlicher Form einbringt“, hieß es anschließend von Verbandsseite. DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius konkretisierte: „Wir begrüßen das Schreiben aus Jena und bedanken uns beim FC Carl Zeiss für seine Überlegungen. Es gilt weiterhin die statuarische Verpflichtung des DFB, alle Möglichkeiten zu prüfen, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Die Vorschläge aus Jena sind jedoch dazu geeignet, weitergehende Diskussionen unter den Teilnehmern der 3. Liga über die Zukunft ihrer Spielklasse anzuregen.“

Damit tut sich nun erstmals so etwas wie eine Lücke für eine Entspannungspolitik auf, nachdem sich der Streit und die gegenseitigen Vorwürfe immer weiter zugespitzt hatten. Höhepunkt waren in dieser Woche die Scharmützel zwischen Reiner Haseloff (CDU), dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, und dem DFB. Haseloffs Vorwurf: Der Verband würde den Klubs, die sich gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs stellen, mit Lizenzentzug drohen. Der DFB wies das entschieden zurück.

Für Peter Vollmann, Sportdirektor von Eintracht Braunschweig, sind das alles keine guten Zeichen. Die Löwen haben sich für eine Fortsetzung der Saison positioniert, sich gleichzeitig in der Debatte aber zurückgehalten, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Eines will Vollmann aber nicht verschweigen: Dass der offen ausgetragene Streit der Liga schadet. „Ich habe die Befürchtung, dass das, was in den vergangenen zwölf Jahren an Image aufgebaut wurde, gerade ziemlich leidet“, sagt er. Sollte nicht bald eine einvernehmliche Lösung gefunden werden und der Streit weitergehen, dürfte der Ansehensverlust für die 3. Liga groß sein. „Das Format 3. Liga ist gut, hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und besitzt inzwischen eine bundesweite Präsenz. Durch den Streit wird das alles aufs Spiel gesetzt“, befürchtet Vollmann. Ob der Vorschlag aus Jena die Debatte befrieden kann, bleibt abzuwarten. Viele Klubs, auch die Eintracht, stehen einer Aufstockung der 3. Liga um mehrere Teams eher skeptisch gegenüber.

Zumindest an anderer Stelle gab es am Donnerstag aber eindeutig gute Nachrichten für die Braunschweiger. Am Mittwoch wurden Spieler, Trainerteam und Betreuerstab entsprechend des Hygiene-Konzepts zum zweiten Mal auf Covid-19 getestet. Wie beim ersten Abstrich waren erneut alle Testergebnisse negativ. Das Coronavirus hat um die Eintracht also bisher einen Bogen gemacht.