Klarer Plan mit Unsicherheiten für die Eintracht

Hat die 3. Fußball-Liga nun die nächste Hürde auf dem Weg zur Wiederaufnahme genommen, oder nicht? Die Meinungen darüber dürften weiter auseinander gehen. Einerseits bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag die zuvor schon durchgesickerten Planungen, wonach die unterbrochene Saison frühestens am Dienstag, 26. Mai, fortgesetzt wird. Gleichzeitig fehlt dem verkündeten Neustart ein wichtiges Detail – er wurde noch nicht offiziell von der Politik abgesegnet.

Solange die behördlichen Genehmigungen noch fehlen, steht auch noch nicht fest, mit welchem Spieltag die Drittliga-Saison wieder aufgenommen wird. Wahrscheinlichstes Szenario ist, dass der SV Meppen am 26. Mai mit einem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers beginnt und Eintracht Braunschweig zunächst bei Viktoria Köln antreten muss. In diesem Fall würde die Saison einfach an dem Punkt fortgesetzt werden, an dem sie Mitte März unterbrochen wurde. Aber sicher ist das noch nicht. Und deshalb wollten sich die Vereinsvertreter auch vorerst nicht zu den Beschlüssen des DFB äußern.

Sicher ist nur: Die ausstehenden elf Spieltage in der 3. Liga sollen in weniger als sechs Wochen bis zum 30. Juni im Eiltempo absolviert werden, obwohl knapp die Hälfte aller Klubs für einen vorzeitigen Abbruch der Saison votierte. Der SV Waldhof Mannheim fordert vom DFB sogar ein neues Votum. „Ich habe eine neue Abstimmung beantragt. Ich sehe es nicht ein, dass der DFB die Saison auf Basis eines veralteten Meinungsbildes, aber unter neuen Rahmenbedingungen, Stichwort neutraler Spielort, fortsetzen will“, sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp.

Früher als erwartet und dann auch noch mit einer Englischen Woche soll der Spielbetrieb nach über zwei Monaten Corona-Pause wieder aufgenommen werden, wie das DFB-Präsidium am Montag bei einer Sitzung beschloss. Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Drittplatzierten der 3. Liga und dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga würden sich laut der aktuellen Planungen bis zum 7. Juli anschließen.

Ob dieser Plan Bestand hat, hängt aber nicht nur vom Einverständnis von Bund und Ländern ab, sondern auch, ob es bei den Drittligisten gelingt, Infektionsherde zu unterbinden. In der 2. Liga hat die zweiwöchige Quarantäne für die komplette Mannschaft von Dynamo Dresden schon einmal einen Strich durch die Rechnung der Deutschen Fußball Liga gemacht. Eintrachts Sportdirektor Peter Vollmann hatte sich bereits vorher skeptisch angesichts des Drittliga-Neustarts Ende Mai geäußert und blieb auch nach dem gestrigen Tag bei dieser Meinung.

Wie zum Beleg seiner These fehlte gestern bei der Präsentation des neuen Rahmenterminplans noch das endgültige Okay. „Das hat aber organisatorische Gründe. Es sind noch ein paar Voraussetzungen für den Spielbetrieb mit den Kommunen abzustimmen“, so Vollmann. Möglicherweise will der DFB aber erst einmal die Ergebnisse der ersten Corona-Testreihe abwarten. Sollte es hier bereits zu viele positive Tests geben, könnte der gesamte Plan schon wieder hinfällig sein.

Das zeigt, dass bei allen Beschlüssen nach wie vor viel Unsicherheit im Spiel ist. Bei Eintracht Braunschweig unterzogen sich Spieler, Trainer und Betreuerteam am Montag den ersten Corona-Tests, die Ergebnisse werden am heutigen Dienstag vorliegen. Am Mittwoch soll die nächste Testreihe erfolgen. Fallen auch hier alle Test negativ aus, könnten die Braunschweiger gegen Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Trotzdem werden in der 3. Liga nach wie vor Alternativen zu einer Saisonfortsetzung gesucht. Der vom saarländischen Verband ins Spiel gebrachte Vorschlag einer zweigleisigen Liga stößt zumindest bei Vollmann auf wenig Gegenliebe. „Ich kann diesem Vorschlag wenig Positives abgewinnen. Das wäre für die 3. Liga ein Rückschritt und würde sie von bundesweiter Bedeutung auf ein regionales Niveau zurückstufen“, sagt Eintrachts Sportdirektor.

Nicht nur er glaubt, dass in der 3. Liga das letzte Wort, ob und wie die Saison fortgesetzt wird, noch nicht gesprochen ist. Selbst wenn es nun einen Plan für die Wiederaufnahme der Spielzeit gibt.