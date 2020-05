Eintracht-Sportchef Vollmann glaubt nicht an Start am 26. Mai

Plötzlich soll alles ganz schnell gehen in der dritten Liga. Der Deutsche Fußball-Bund hat den Klubs seinen Zeitplan vorgestellt, den das DFB-Präsidium schon heute auf den Weg bringen möchte. Demnach könnte die Saison bereits am 26. Mai, also Dienstag in zwei Wochen, fortgesetzt werden, sofern dafür grünes Licht aus der Politik kommt.

Manche Vereine machten bereits ihrem Unmut Luft, fühlen sich überrollt und überfordert. Bei Eintracht Braunschweig sieht Sportchef Peter Vollmann die bevorstehende Entscheidung eher als folgerichtigen nächsten Schritt bei der Bewältigung der Corona-Krise an. Schließlich habe man sich nun schon ausführlich mit den Herausforderungen des Hygiene-Konzepts befasst und könne die Umsetzung in Angriff nehmen. An einen Start am 26. Mai glaubt er allerdings nicht. Dieser Termin sei ein Best-Case-Szenario mit optimalen Zeitabläufen, urteilt Vollmann. „Ich denke, es wird eher auf Ende Mai/Anfang Juni herauslaufen.“

Heute erste Tests bei Eintracht

Der Zeitplan: Als erstes müssen alle Profis schnellstens zweimal auf eine mögliche Coronainfektion getestet werden, was laut DFB-Plan diese Woche geschehen soll. Ab 15. Mai könnten die Klubs dann vom Kleingruppentraining auf Mannschaftstraining umstellen, sofern keine Krankheitsfälle vorliegen und die Behörden ihr Okay geben.

Bei der Eintracht werden Spieler und Umfeld heute erstmals getestet, laut Vollmann insgesamt rund 40 Personen. Für die Abstriche sei Mannschaftsarzt Florian Brand zuständig, für die Logistik der DFB, berichtet der Sportchef. Am Dienstag gibt es die Ergebnisse, am Donnerstag erfolgt der zweite Test, und am Freitag wissen die Blau-Gelben, ob Coronafälle vorliegen.

Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, kann Trainer Marco Antwerpen aber nicht gleich Teamtraining ansetzen. „Dafür brauchen wir noch die Erlaubnis des Landes und des Gesundheitsamts, weil für die Dauer des Trainings die Kontaktsperren aufgehoben werden müssen“, erläutert Vollmann. Da das Hygienekonzept, das in abgefederter Form dem der DFL entspricht, aber bereits mit Bund, Ländern und Gesundheitsbehörden als „Sonderspielbetrieb Profifußball“ abgestimmt sei, erwarte er hier keine neuen Hürden.

„Mindestens 14 Trage Trainingszeit“

Trotzdem ist die Zeit selbst bei bestmöglichem Verlauf äußerst knapp bemessen, mit gerade mal zehn Tagen Teamtraining bis zum Start. Deshalb geht der Eintracht-Sportdirektor von einem späteren Starttermin als dem 26. Mai aus. „Denn wir hatten bei den Videokonferenzen innerhalb der Liga vereinbart, dass alle Mannschaften mindestens 14 Tage Zeit zum Trainieren bekommen sollen.“

Die Kosten: Acht Drittligisten hatten gegen eine Saisonfortsetzung gestimmt und machen nun angesichts des neuen Plans ihre Ablehnung nochmal deutlich. Mario Kallnik beispielsweise, Geschäftsführer des 1. FC Magdeburg, klagte gegenüber dem MDR, die Geisterspiele kosteten seinen Klub neben den großen Verlusten der Coronakrise noch weitere 740.000 Euro.

Vollmann will nichts vorrechnen. „Dass in dieser Krise alle Vereine Verluste machen werden, ist klar“, sagte er.

Für Eintracht werde beispielsweise das geforderte einwöchige Trainingslager unter Quarantäne-Bedingungen fast dreimal so teuer wie ein normales. Einzel- statt Doppelzimmer für die 40-köpfige Delegation in einem Hotel, das keine anderen Gäste beherbergen darf, Essen mit Bedienung auf Abstand statt Buffet, Coronatests für die Hotelangestellten – das koste. Auch künftige Auswärtsfahrten stellten höhere finanzielle wie logistische Herausforderungen. „Wir müssen eventuell mit dem Zug fahren und brauchen zwei Busse.“

Hilfe kommt von der DFL

Es werden eine Menge Mehrkosten entstehen, die wir noch gar nicht überblicken können“, sagt der 62-Jährige. „Deshalb sträube ich mich, jetzt eine Zahl zu nennen. Es wird jedenfalls ein wirtschaftlicher Kraftakt für uns und alle anderen.“

Hilfe kommt von der DFL, deren Spitzenklubs einen Solidarfonds aufgelegt hatten. Rund 300.000 Euro erhält jeder Drittligist über den DFB aus diesem Topf. „Das Geld ist aber zweckgebunden, um die Tests zu bezahlen, und fließt nur, wenn der Spielbetrieb wirklich läuft“, berichtet der Eintracht-Verantwortliche. „Und es wird bei weitem nicht die Kosten decken.“

Neutrale Spielorte: Nach Informationen des Kicker sieht ein Plan B des Drittliga-Ausschuss des DFB vor, dass Spielausschussleiter Manfred Schnieders einen neutralen Spielort festlegen kann, falls sich eine Partie am vorgesehenen Ort nicht absolvieren lässt. Damit will der Verband für den Fall vorbeugen, dass ein Verein die Hygienevorschriften in seinem Stadien nicht umsetzen kann, oder eine Kommune wegen zu vieler Neuinfektionen die Corona-Restriktionen wieder verschärft und die Arena sperrt.

Was bedeutet Fall Dresden?

„Der DFB will die Spiele wirklich unbedingt durchführen“, verdeutlicht Vollmann und weiß auch warum. Müsste man Auf- und Absteiger am grünen Tisch bestimmen, würde sich die Liga angreifbar und auf eine Prozesslawine gefasst machen, führt er aus. Zudem geht es natürlich um Geld, es drohen Rückforderungen vonseiten der Hauptsponsoren und TV-Partner.

Der Fall Dresden: Das Beispiel des Zweitligisten Dynamo Dresden, wo nach zwei positiven Tests die gesamte Mannschaft in Quarantäne musste, schwebt wie ein Damoklesschwert über den Bemühungen des Profifußballs. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der dritten Liga keine positiven Tests gibt“, sagt Peter Vollmann. Was dann passiert, hängt an den lokalen Behörden. Das Team des 1. FC Köln durfte weitertrainieren, die Dresdner wurden aus dem Verkehr gezogen. Wenn in Braunschweig ein Profi infiziert wäre, in den vergangenen fünf Trainingswochen habe es keine Anzeichen gegeben würde laut Vollmann der Eintracht-Teamarzt den Fall melden und müsse dann abwarten, was das Gesundheitsamt entscheidet.

Quarantäne großer Wettbewerbsnachteil

Bei zwei Wochen Quarantäne zu Hause, in der die Spieler nicht trainieren können, sei das Wiedereinstiegskonzept jedenfalls nur noch schwer umsetzbar, glaubt der Eintracht-Sportchef. „Die Mannschaft wird komplett zurückgeworfen - das ist ein Wettbewerbsnachteil, den man gar nicht mehr ausgleichen kann. Und dann steigt ja auch die Verletzungsgefahr.“

Der Ausblick: So werde jeder neue Fall die Diskussionen um die Sinn-Frage wieder verstärken, ahnt Vollmann. Und er komme bei allen Gedankenspielen immer wieder auf denselben Punkt: „Das Konzept ist gut. Aber weil wir alle Neuland betreten, weiß niemand, wie tragfähig es ist.“

Auf die neue Woche und die nähere Zukunft bei Eintracht blickt er jedoch erstmal optimistisch. „Ich wünsche mir, dass unsere Tests alle negativ sind, dass das Mannschaftstraining bald startet und wir irgendwann Ende Mai wieder spielen können.“ Mehr als die elf Spiele der Restsaison, in denen die Braunschweiger noch um den Zweitligaaufstieg kämpfen wollen, solle es aber bitte unter den aktuellen Bedingungen nicht geben, bangt Vollmann. „Wir wissen nicht, wie die Spieler auf die Situation mit den leeren Stadien und ihren entkoppelten Emotionen reagieren“, sagt er. „Ich hoffe, die nächste Saison fängt dann erst wieder an, wenn das auch mit Fans möglich ist.“

