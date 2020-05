Folgt nächste Woche der nächste Schritt?

Für das Wochenende hat Eintracht-Trainer Marco Antwerpen seinen Spielern freigegeben. „Außer eines individuellen Regenerationslaufs oder einer Radtour müssen sie nichts machen“, sagt der Coach von Braunschweigs Drittliga-Fußballern. Ein Grund für diese entspannte Lockerheit ist, dass es für die 3. Liga immer noch keinen Termin gibt, wann die Saison fortgesetzt werden soll.

Das könnte sich aber bald ändern. In der nächsten Woche werden die Drähte zwischen den Klubs, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Politik noch einmal glühen, nach der Bundesliga und 2. Liga wird es dann vielleicht auch ein Startdatum für die Drittligisten geben. Das könnte sich auch Eintrachts Sportdirektor Peter Vollmann vorstellen. „Vielleicht lassen sich für Ende Mai die ersten Spiele terminieren“, hofft er. Das wird allerdings auch davon abhängen, wie sich die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Deutschland entwickeln. Und welche glaubwürdigen Hygienekonzepte der DFB und die Fußball-Klubs der Politik vorlegen können. „Anfang der nächsten Woche werden wir hoffentlich eine Betriebsanleitung erhalten, wie Training auch wieder mit der ganzen Mannschaft möglich ist“, sagt Vollmann.

Das wäre nach den Einheiten in Kleingruppen von maximal sechs Spielern der nächste kleine Schritt auf den Weg zurück zu einer gewissen Normalität. Und darauf hofft selbstverständlich auch Trainer Antwerpen. „Es wäre natürlich sehr wichtig für uns, wenn wir im Training auch wieder elf gegen elf spielen und Zweikämpfe führen könnten“, sagt der Coach. Allerdings hat er den Übungseinheiten mit Beschränkungen in den vergangenen drei Wochen auch etwas Positives abgewinnen können. „Durch die kleinen Gruppen konnten wir uns als Trainer auch mal etwas intensiver um einzelne Spieler kümmern, bei den Ball- und Passübungen ganz gezielt an individuellen Schwächen arbeiten“, sagt Antwerpen. Er habe durchaus ein paar Anregungen für eine Saisonvorbereitung mitgenommen.

Nichtsdestotrotz hoffen alle bei der Eintracht darauf, dass in der nächsten Woche das Training wieder auf ein anderes Niveau gehoben wird. „Wir müssen natürlich schauen, dass wegen der Unsicherheit auch die Stimmung in der Mannschaft gut bleibt“, sagt Antwerpen. Deshalb streuen er und sein Team auch immer mal wieder gute Laune-Übungen wie Fußball-Tennis ein. Wer weiß, wie lange die Profis noch auf den Startschuss für den Neustart der 3. Liga warten müssen.