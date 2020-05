Normal wäre auch mal schön

Am Ende der vergangenen Saison hatte Yari Otto eigentlich nur einen Wunsch. Dass die nächste Spielzeit für ihn und Eintracht Braunschweig nicht ganz so dramatisch verlaufen würde wie sein erstes offizielles Jahr im deutschen Profi-Fußball. Doch die Hoffnungen des 20-Jährigen wurden enttäuscht. Nachdem der spektakuläre Abstiegskampf mit dem Herzschlagfinale am letzten Spieltag gegen Cottbus vor zwölf Monaten an den Nerven der Löwen gezerrt hatte, ist diesmal nun wirklich alles anders als sonst zu dieser Zeit. Wegen der Corona-Pandemie ist das zweite Jahr des Youngsters im Herrenbereich sogar noch außergewöhnlicher als das erste.

„Eine normale Saison wäre auch mal schön. Nicht mit so viel sportlichen Achterbahnfahrten und ständigen Trainerwechseln wie in den vergangenen beiden Jahren, sondern mit etwas mehr Konstanz“, sagt Otto. Und schon gar nicht mit so einem einschneidenden Erlebnis wie der Corona-Krise. „Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass die Situation für mich schwieriger ist als für ältere Spieler“, sagt er. Trotzdem wird die monatelange Pause gerade für die Entwicklung junger Spieler, wie er noch einer ist, nicht gerade förderlich sein. Deshalb hofft der Mittelfeldakteur, dass nach dem Startschuss für die beiden Bundesligen bald auch der für die 3. Liga erfolgt. „Wir sind Fußballer und hoffen, dass wir bald wieder unseren Beruf ausüben können. Es darf aber nicht sein, dass dadurch irgendwer gefährdet wird“, stellt Otto klar.

Trotz dieses zwiespältigen Gefühls war er glücklich, als er mit seinen Eintracht-Kollegen vor kurzem auf den Trainingsplatz zurückkehren konnte. „In der Pause war ich mit meinem Bruder viel laufen, habe Krafttraining gemacht. Aber das ist einfach nicht dasselbe wie auf dem Fußballplatz zu stehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir wieder etwas mit dem Ball und ein paar Passübungen machen konnten. Und dass man mit gewissen Einschränkungen auch mal wieder unter Menschen kommt“, sagt er. Zumal seit dieser Woche Zwillingsbruder Nick auch nicht mehr in Braunschweig ist. Der Abwehrspieler wurde bis Ende Juni an den Regionalligisten SSV Jeddeloh ausgeliehen. Auch dort erfolgte inzwischen wieder der Startschuss für ein Mannschaftstraining unter gewissen Voraussetzungen.

„Für Nick ist die Situation im Moment nicht gerade einfach. Er ist extra nach Jeddeloh gewechselt, um viel zu spielen. Das hat kurz auch geklappt, aber dann kam leider Corona“, blickt Yari Otto auf die Lage seines Bruders. Er hofft, dass sich dessen Perspektive in Braunschweig nach der Rückkehr im Sommer zur Eintracht bessert. „Wir müssen nicht für immer zusammen bei einem Verein bleiben. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir die nächsten Jahre noch etwas zusammen in Blau-Gelb spielen könnten“, meint Yari Otto.

Während sein Bruder noch auf sein erstes Drittliga-Spiel für die Löwen wartet, hat er dagegen inzwischen bereits eine ordentliche Profibilanz vorzuweisen. 21 Spiele und vier Tore waren es in der vergangenen Saison, 14 Spiele und ein Treffer bisher in dieser Spielzeit. Damit ist er aber auch nicht ganz zufrieden. „Das ist okay, aber in dieser Saison hätte ich gerne den nächsten Schritt gemacht und das eine oder andere Spiel mehr absolviert“, sagt Otto. Er würde sich gerne mal als vollwertiger Stammspieler bei den Braunschweigern fühlen.

Noch ein Jahr läuft sein Vertrag bei der Eintracht – so wie bei seinem Bruder. Mit Spannung blickt er auf die Entwicklung im Sommer. Viele Spielerverträge und der des Trainers laufen Ende Juni aus. Yari Otto hofft, dass sich für ihn auch nach der zu erwartenden deutlichen Kaderveränderung bei den Blau-Gelben eine Perspektive bietet. Zunächst muss aber erstmal klar sein, wie es in der 3. Liga weitergeht. Und Otto will dabei keiner sein, der durch dumme Aktionen wie der des Berliner Profis Salomon Kalou den möglichen Start gefährdet. „Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich gar nichts“, meint der 20-Jährige zu dem Kabinen-Video des 34-jährigen Routiniers von der Elfenbeinküste, der seinen Mitspielern darin die Hände schüttelt.

Die Gefahr, dass ihm so was passiert, ist jedoch gering. Allein schon deswegen, weil er anders als viele in seiner Generation kaum in den Sozialen Medien aktiv ist. „Ich bin nicht bei Facebook, nicht bei Twitter, und bei Instagram habe ich bisher nur ein paar Fotos eingestellt. Das gibt mir nichts“, sagt er. Der Mittelfeldspieler will lieber auf dem Fußballplatz auf sich aufmerksam machen. Wenn das dann irgendwann wieder möglich ist.