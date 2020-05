Eintracht-Präsident Ebel befürchtet ein dickes Minus

Viele Fans sorgen sich im Moment um die Zukunft von Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig. Bereits durch den Zweitliga-Abstieg 2018 sind die Blau-Gelben in die roten Zahlen gerutscht, die Auswirkungen der Corona-Pandemie verschärfen die Situation. Gleichzeitig gehen nach den politischen Entscheidungen zu den beiden Bundesligen die Diskussionen über das Für und Wider einer Saisonfortsetzung mit Geisterspielen in der 3. Liga weiter. Deshalb hat die Fanabteilung der Eintracht nun in einem offenen Brief an die Geschäftsführung sowie das Präsidium eine Stellungnahme zu diesen Themen sowie eine Auskunft über die finanzielle Lage der Löwen eingefordert.

Fünf Fragen hatte der Abteilungsvorstand formuliert, um Transparenz zu schaffen und herauszufinden, „wie es tatsächlich um unsere Eintracht steht“, wie es in dem Anschreiben an die Verantwortlichen heißt. Die Vereinsmitglieder wollten darüber hinaus wissen, warum sich die Klubführung bei der Meinungsabfrage der Drittligisten für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen hatte und warum sie zuvor kein Stimmungsbild der verschiedenen Fan-Institutionen eingeholt hatte. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Mit einem Statement auf der Internetseite der Löwen blieb Eintracht-Präsident Sebastian Ebel den Anhängern Antworten nicht schuldig. In einigen Punkten waren seine Ausführungen aber recht vage. Vor allem unterstrich Ebel noch einmal, wie wichtig die Fanaktion „Ich pfeif auf die Kohle, der Eintracht zum Wohle" mit der dazu aufgerufen wurde, auf Rückzahlungswünsche zu verzichten und die Eintracht so zu unterstützen, für die Blau-Gelben ist. „Wenn diesem Wunsch viele Dauerkartenbesitzer und auch Sponsoren folgen werden, können wir die wirtschaftliche Situation am Ende dieser Saison geordnet darstellen. Das bedeutet trotz eines negativen Ergebnisses wie geplant mit einem signifikant positivem Eigenkapital abzuschließen", wird Ebel zitiert. Das zeigt, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein dickes Loch in die Kassen des Klubs reißen werden. „Pro Heimspiel in der aktuellen Saison gehen uns allein Einnahmen aus dem Ticketing in Höhe von bis zu 250.000 Euro verloren", hatten die Blau-Gelben zuvor schon in einem weiteren Statement mitgeteilt. Nicht nur Ebels Blick geht allerdings über das Ende der aktuellen Spielzeit hinaus. Sollte auch die Hinrunde der nächsten Saison nicht oder nur mit Spielen ohne Zuschauer ausgetragen werden, würde das zu einem weiteren dicken Minus führen. „Das bedeutet, dass im schlimmsten Fall fünf Millionen Euro Gesamteinnahmen gegenüber einem angestrebten ausgeglichenen Budget fehlen würden", unterstreicht der Präsident. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Damit ist wahrscheinlich, dass die Braunschweiger um weitere Einschnitte wohl nicht herumkommen werden. „Deshalb arbeiten wir hier intensiv an allen möglichen Kosteneinsparungen beziehungsweise Einnahmeabsicherungen. Es liegt noch ein sehr schwieriger Weg vor uns, gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation", sagt Ebel. Er nahm außerdem zu der Diskussion um die Saisonfortsetzung in der 3. Liga Stellung. „Niemand findet Spiele ohne Zuschauer gut! Ich war schon vor einigen Wochen der Meinung, dass es nicht gut ist, zu früh mit Ligaspielen zu beginnen und dem Fußball auf diese Weise meines Erachtens eine Sonderstellung zu geben", erinnert Ebel an einige seiner Äußerungen in einem Interview. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und den generellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen, auch im Bereich des Freizeitsports, sei jedoch eine Sonderstellung des Fußballs vermieden worden, so der Eintracht-Präsident. Deshalb könne er mit dem Szenario einer Saisonfortsetzung inzwischen besser leben. „Die Mannschaft hat den verständlichen Wunsch, die nach wie vor bestehende Möglichkeit auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga sportlich auf dem Platz nutzen zu wollen", sagt Ebel.