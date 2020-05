Eintracht-Trainer Marco Antwerpen muss sich beweisen

Die Anzeichen mehren sich, dass der Spielbetrieb im deutschen Profifußball bald wieder aufgenommen wird. Heute wird die Politik wahrscheinlich einen Startschuss für die 1. und 2. Bundesliga geben. Das könnte dann auch ein Anhaltspunkt sein, an dem sich die 3. Liga orientiert. Zwar ist die Unsicherheit dort noch größer, ob die Saison fortgesetzt wird, trotzdem hatte sich eine knappe Mehrheit der Klubs gegen einen Abbruch der Spielzeit ausgesprochen.

Wenn es für Drittligist Eintracht Braunschweig wieder losgehen sollte, werden sich bei den Löwen viele Augen auf Trainer Marco Antwerpen richten. Er hatte vor der Corona-Zwangspause eine gemischte Bilanz vorzuweisen. Während sich die Blau-Gelben in den Heimspielen unter dem 48-Jährigen stabilisiert haben, setzte es auswärts zuletzt doch einige empfindliche Tiefschläge. Besonders die 0:3-Niederlage im letzten Spiel in Rostock tat richtig weh.

Fakt ist, dass der Aufwärtstrend, den sich die Eintracht-Verantwortlichen um Sportdirektor Peter Vollmann vom Wechsel auf der Trainerposition von Christian Flüthmann zu Antwerpen versprochen hatten, ausgeblieben ist. Die Bilanz von Flüthmann ist aufgrund des guten Saisonstarts mit 1,75 Punkten im Schnitt sogar besser als die von Marco Antwerpen (1,33 Punkte pro Spiel).

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Antwerpen auf dem Prüfstand steht, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Der Vertrag des Cheftrainers läuft wie der fast seines kompletten Trainerteams noch bis zum 30. Juni, und über eine Verlängerung des Kontraktes wurde noch nicht intensiv gesprochen. Das Internetportal regionalsport.de bringt mit dem ehemaligen Halle-Trainer Torsten Ziegner nun sogar schon einen möglichen Nachfolger für Antwerpen ins Gespräch.

Der 42-Jährige hatte mit dem HFC lange eine gute Bilanz in der 3. Liga vorzuweisen, stürzte im Laufe der Saison mit dem Klub aber mehr und mehr ab und wurde im Februar entlassen. Nach Informationen unserer Zeitung ist Ziegner durchaus ein Thema bei den Blau-Gelben, allerdings nur einer von mehreren Namen für einen Plan B. Plan A ist nach wie vor, mit Marco Antwerpen weiterzumachen.

Dafür müssen aber nach einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs Ergebnisse und Leistungen stimmen. Die Braunschweiger setzen nicht nur deshalb auf die Saisonfortsetzung, weil sie sich noch Hoffnungen im Aufstiegsrennen machen, sondern auch, weil es ihrer Einschätzung helfen soll, ob Antwerpen zur Eintracht passt.

Aktuell gehen die Meinungen darüber auseinander. Liegt es eher an der Zusammenstellung des Kaders, dass die Löwen in dieser Saison so oft enttäuschten oder schafft es Antwerpen nicht, das Potenzial des Teams auszureizen? Ein paar mehr Spiele – so die einhellige Meinung bei der Eintracht – könnten bei der Entscheidung über Antwerpens Zukunft helfen.

Das gilt übrigens nicht nur für den Coach, sondern auch für einen beträchtlichen Teil seiner Mannschaft. Mehr als die Hälfte des Teams besitzt nur einen Vertrag bis zum Saisonende, wenn die Zweitliga-Rückkehr verpasst wird.

Bei einigen ist das Ende ihrer Eintracht-Zeit dann programmiert, andere können sich noch empfehlen. Allerdings nur, wenn die Drittliga-Saison wieder angepfiffen wird. Ansonsten droht auch ihnen der Abschied.