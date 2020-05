Fans wollen auf Geld verzichten und Eintracht helfen

Auf seine Fans kann sich Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig auch in kritischen Situationen verlassen. Mehrere Fan-Institutionen der Löwen haben am Wochenende einen Aufruf gestartet, dass blau-gelbe Anhänger bei einer Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen auf eine Erstattung des Geldes für Dauerkarten und bereits gekaufter Tagestickets verzichten. Die Aktion „Ich pfeif auf die Kohle – der Eintracht zum Wohle“ soll dem Verein helfen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern.

„Das ist eine tolle Sache und eine Wahnsinnsaktion unserer Fans. Es ist definitiv keine Selbstverständlichkeit in einer für uns alle herausfordernden Zeit, auf Geld zu verzichten. Das uns das extrem hilft, ist klar“, freut sich Eintrachts Geschäftsführer Wolfram Benz über die Initiative. Der Klub kündigte an, sich in den nächsten Tagen bei allen Dauerkarten- und Tageskarten-Inhabern zu melden, denn natürlich hat jeder Fan weiterhin einen Anspruch darauf, sein Geld für Spiele, die er nicht im Stadion mitverfolgen kann, zurückerstattet zu bekommen.

Sollten allerdings viele Anhänger von diesem Recht Gebrauch machen, würde das der Eintracht teuer zu stehen kommen. Die Zuschauertickets machen bei den Löwen, die über eines der höchsten Besucheraufkommen der 3. Liga verfügen, einen beträchtlichen Teil der Einnahmen aus.

Und die Blau-Gelben sind im Moment finanziell sowieso nicht auf Rosen gebettet, auch wenn sie gerade die Lizenz für die nächste Saison in der 2. und 3. Liga erhalten haben. Durch den Abstieg 2018 aus der 2. Liga sind die Braunschweiger, die bis dahin immer solide gewirtschaftet hatten, in Schieflage geraten. In der vergangenen Saison mussten sie mit einem Verlust in Höhe von mehr als vier Millionen Euro leben. Auch in dieser Spielzeit klafft eine ziemliche Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben, selbst wenn diese kleiner geworden ist. Doch das war alles vor Corona.

Deshalb ist Geschäftsführer Benz dankbar, dass sich die Eintracht auf die Unterstützung ihrer treuen Anhängerschaft verlassen kann und unterstreicht die Bedeutung des Engagements der verschiedenen Fan-Institutionen. „Wir haben bereits einen sehr harten Sparkurs hinter uns und haben es geschafft, einen soliden Finanzplan für die Saison 2020/2021 aufzustellen. Hier trifft uns – genauso wie viele andere – Corona sehr hart. Die neue Saison wird eine noch größere Herausforderung, denn wir können noch nicht sagen, wie sich die Einnahmesituation beispielsweise im Ticketing und Sponsoring zukünftig entwickeln wird. Da hilft auch diese unglaubliche Unterstützung der Fans sehr weiter“, sagt Benz.

Trotzdem werden die Braunschweiger mit Blick auf die neue Saison noch einiges sparen müssen. Zumindest gibt es da aber einen Vorteil. Da nur ein kleiner Teil des Profikaders wie auch das Trainerteam nur einen Vertrag bis Ende Juni besitzt, haben die Löwen die Möglichkeit, die Kosten in diesem Bereich zu senken. Das ist die positive Seite der vielen auslaufenden Kontrakte bei der Eintracht.

So lautet der Aufruf der Eintracht-Fans:

Liebe Dauerkarteninhaber, Anhänger und Unterstützer unserer Eintracht!

Für den Verein ist die Corona-Krise eine große wirtschaftliche Herausforderung, und es wird diese Saison keine Spiele mehr mit Fans geben. Da die Zuschauereinnahmen für die Klubs der 3. Liga besonders wichtig sind, möchten wir unserer Eintracht auch in dieser besonderen Situation zur Seite stehen und verzichten auf eine Erstattung der Dauerkarten und Tagestickets. Wenn es euch finanziell möglich ist, unterstützt auch ihr die Aktion „Ich pfeif auf die Kohle, der Eintracht zum Wohle“ und verzichtet auf euren Anspruch.