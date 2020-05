Der berühmteste Kuss der Eintracht-Geschichte

Wer auf die jüngste Erfolgsära von Eintracht Braunschweig unter der Regie von Trainer Torsten Lieberknecht zurückblickt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Bundesliga-Rückkehr 2013 als Höhepunkt dieser Jahre ausmachen. 28 Jahre Abstinenz im deutschen Oberhaus des Fußball endeten in diesem Sommer. Kein Wunder, dass ganz Braunschweig ein blau-gelbes Jubelmeer war.

Für Domi Kumbela, der als Zweitliga-Torschützenkönig damals entscheidenden Anteil an diesem Erfolg hatte, steht allerdings ein Ereignis zwei Jahre zuvor noch ein bisschen höher im Kurs. „Für mich war der Zweitliga-Aufstieg 2011 sogar noch etwas emotionaler. Da ist für mich ein sportlicher Traum, den ich schon länger als Profi-Fußballer hatte, in Erfüllung gegangen. Der Aufstieg in die 1. Liga war dann so etwas wie die Kirsche auf der Sahnetorte“, erinnert sich der heute 36-jährige Ex-Profi, der seine aktive Laufbahn nach dem Abstieg 2018 mit der Eintracht beendete.

Vielleicht ist es auch Tatsache, dass Kumbela die Feierlichkeiten 2011 etwas besser genießen konnte als 2013, die seine Meinung ein wenig beeinflusst war. In beiden Erfolgsjahren war der gebürtige Kongolese ein wichtiger Stützpfeiler der Löwen. Er schoss jeweils die meisten Tore seiner Mannschaft und wurde auch Torschützenkönig – sowohl in der 3. als auch der 2. Liga. Aber 2013 konnte er die Feierlichkeiten bei der Bundesliga-Rückkehr nicht so ausgelassen genießen wie zwei Jahre zuvor. „Ich hatte mir ja 2013 beim Spiel in Ingolstadt einen Sehnenanriss im Oberschenkel zugezogen. Die Party nach dem Spiel und abends in Nürnberg im Mannschaftshotel habe ich noch mitmachen können, bei der Feier in Braunschweig war ich dann aber nicht dabei. Ich hatte Krücken und saß zu Hause auf dem Sofa“, blickt er etwas wehmütig zurück. Immerhin machten seine Mitspieler und die Eintracht-Fans in der Innenstadt so viel Lärm, dass er den Jubel durch sein offenes Fenster hören konnte.

Mit der Party 2011 nach dem Zweitliga-Aufstieg war das aus seiner Sicht aber nicht zu vergleichen. Die Drittliga-Meisterschaft war erstens der erste große Erfolg der Lieberknecht-Ära, zweitens spielte sich Kumbela, der in seiner Karriere nicht immer skandalfrei blieb, als Torjäger zum ersten Mal richtig in die Fanherzen, und drittens kostete der Stürmer den Party-Marathon von der ersten bis zur letzten Minute voll aus.

Und das Temperament des Angreifers bekam dann sogar Braunschweigs damaliger Oberbürgermeister Gert Hoffmann deutlich zu spüren. Nachdem bereits beim Auswärtsspiel in Unterhaching, wo der Aufstieg perfekt gemacht wurde, und in den Tagen danach die Sektkorken knallten, entstand beim Empfang der Aufstiegshelden vor dem Rathaus nämlich die berühmteste Kuss-Szene der Eintracht-Geschichte. Mit einer Bierdose in der Hand umarmte Kumbela das verdutzte Stadtoberhaupt und drückte ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange. Für die Nachwelt wurde das perfekt von unserem Fotografen Florian Kleinschmidt festgehalten.

„Das war eine ganz spontane Aktion. Der Oberbürgermeister stand neben mir, und ich habe ihn aus der Emotion heraus geküsst, ohne mir was zu denken. Ich hatte nicht daran gedacht, dass daraus so eine große Sache gemacht wird und dass das Foto am nächsten Tag sogar in der Zeitung steht“, erinnert sich Kumbela. Wie der Oberbürgermeister, der politisch eher als konservativer CDU-Politiker bekannt war, reagierte? Laut Kumbela ganz entspannt. „Er war sichtlich überrascht, hat sich aber nicht beschwert. Wenn wir uns in den Jahren danach wiedergetroffen haben, war er immer sehr freundlich zu mir“, sagt der Ex-Stürmer. Und das war nicht gerade selten.

Wie kein anderer Stürmer prägte der in Pforzheim aufgewachsene Kumbela die jüngere Eintracht-Geschichte. Gleich dreimal in seiner Karriere wechselte er zu den Löwen, spielte insgesamt 7,5 Jahre für die Braunschweiger und markierte 81 Pflichtspielertreffer für sie. Damit liegt er in der ewigen Torschützenliste der Eintracht immerhin auf dem sechsten Rang, knapp vor einer weiteren Klub-Legende: Bernd Buchheister.

Vor allem mit den Aufstiegen 2011 und 2013, die er jeweils mit dem Titel des Torschützenkönigs krönte, machte er sich neben Trainer Lieberknecht oder Spielern wie Ken Reichel, Mirko Boland oder Sturmpartner Dennis Kruppke unsterblich, auch wenn das Ende 2018 unrühmlich war. „Wir hatten damals echt eine starke Truppe mit vielen überragenden Charakteren, die sich auch gut neben dem Platz verstanden“, sagt Kumbela. Gefeiert wurde damals viel und ausgiebig. Aber nie so unvergessen wie im Mai 2011 vor dem Rathaus.