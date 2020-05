Eintracht erhält Lizenz für die 2. Liga und peilt Aufstieg an

Wann und ob es in dieser Saison noch einmal für die Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig losgeht, ist nach wie vor völlig offen. Klar ist hingegen, dass die Löwen für die nächste Spielzeit ihre Hausaufgaben gemacht haben – so weit das möglich ist. Die Eintracht hat die Lizenz für die Saison 2020/2021 sowohl für die 3. Liga vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als auch für die 2. Bundesliga von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) erhalten – wenn auch mit einigen Auflagen.

Die wirtschaftlichen, sportlichen, rechtlichen, personellen, administrativen, infrastrukturellen und medientechnischen Kriterien sind allesamt erfüllt, heißt in einer Pressemitteilung des Klubs. An die Lizenzerteilung sind allerdings einige Auflagen gebunden, in erster Linie den technisch-organisatorischen Bereich betreffend. Wirtschaftlich seien Zwischenbilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen beim DFB einzureichen. „In den vergangenen Monaten haben wir einen seriösen Finanzplan aufgestellt und diesen Ende Februar an DFB und DFL übermittelt. Wir freuen uns sehr über das positive Feedback beider Verbände“, sagt Wolfram Benz, Geschäftsführer von Eintrachts Kapitalgesellschaft. Trotzdem betont er, dass der Klub aufgrund der Corona-Pandemie „finanziell vor extrem großen Herausforderungen“, stehe. Die Planung für die nächste Spielzeit stelle sich wegen der Unsicherheit weiterhin sehr schwierig dar.

Deshalb haben der DFB und die DFL das Lizenzierungsverfahren auch angepasst. Das Maßnahmenpaket beinhaltet unter anderem, dass es für die kommende Saison keine Zulassungsverweigerungen aufgrund nicht nachgewiesener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit geben wird.

Dass die Braunschweiger neben der Lizenz für die 3. Liga auch die Zulassung zur 2. Liga erhalten haben, nimmt Sportdirektor Peter Vollmann zum Anlass, die Ambitionen der Blau-Gelben zu unterstreichen, sollte die aktuelle Saison fortgesetzt werden. „Ich denke, wir sollten den Aufstieg nicht aufgeben. Wir liegen nur drei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz und haben daher noch alle Chancen, wenn die Saison fortgesetzt wird“, sagt Vollmann.

Er ist sich auch sicher, dass alle Spieler das Ziel Aufstieg noch nicht aus den Augen verloren haben, selbst wenn es für die Löwen vor der Zwangspause sportlich schwierig war. Doch Vollmann sieht durch die Unterbrechung der Spielzeit die Karten noch einmal neu gemischt. „Für alle ist das die Chance für einen Neustart, der es uns vielleicht sogar noch einmal ermöglicht, oben anzugreifen. Bei nur drei Punkten Rückstand sollten wir das so sehen und auch noch mal alle Kräfte dahingehend aktivieren“, erklärt der Sportdirektor.

Ihm ist aber auch bewusst, dass die Braunschweiger dafür ziemlich schnell in die Spur finden und nach dem Ende der Pause eine Siegesserie hinlegen müssen. Sollte diese ausbleiben, kann die Eintracht frühzeitig in Richtung 3. Liga planen. Auf der einen Seite ist das ein Vorteil. Anderseits ist das mit der Sicherheit im Moment auch so eine Sache. „In Corona-Zeiten kann doch kein Drittligist sagen, wie er in ein paar Monaten dasteht“, sagt Vollmann. Eine Rückkehr in die 2. Liga würde da zumindest etwas helfen.