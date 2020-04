Eintrachts schwerer Weg zur Normalität

Die erste Trainingswoche unter starken Hygiene- und Abstandsvorschriften liegt hinter den Fußball-Profis von Drittligist Eintracht Braunschweig. „Die Spieler mussten sich schon an die fußballspezifischen Belastungen gewöhnen“, schildert Trainer Marco Antwerpen seine Eindrücke. Zwar müsse noch auf Zweikämpfe und auch direkte Laufduelle und andere Übungen, bei denen sich die Fußballer zu nahe kommen, verzichtet werden, doch intensiv sei das Training in Kleingruppen schon. Und nach zuvor fünf Wochen individuellen Trainings – zumeist im Ausdauerbereich – sei die Rückkehr auf den Rasen eine schöne Abwechselung.

Passspiel, Torschussübungen aus der Distanz oder Intervalltraining zählt Antwerpen als Übungsformen auf, die seine vier Trainingsgruppen der Feldspieler – jeweils zwei gleichzeitig auf zwei von drei Fußballfeldern hinter dem Stadion – absolvieren. In sehr guter Verfassung, so der Chef-Trainer, haben sich Kapitän Bernd Nehrig und Stephan Fürstner in den ersten Trainingstagen präsentiert. „Beide sind fitter zurückgekommen“, sagt Antwerpen über die beiden vor der Corona-Zwangspause verletzten Routiniers.

„Wir versuchen, die Stimmung hoch zu halten. An den vergangnen Tagen hat ja auch die Sonne geschienen, und da war die Stimmung sehr gut. Es war auch eine Ablenkung von den schweren Zeiten zuvor“, beschreibt der Eintracht-Trainer seine Beobachtungen. „Ich selbst bin auch froh, dass ich wieder meiner Tätigkeit als Trainer nach gehen kann, auch bei allen hygienischen Auflagen durch die Behörden“, betont Antwerpen.

Bei einer Einschätzung, wann wieder in das normale Mannschaftstraining eingestiegen werden kann, gibt sich Antwerpen zurückhaltend. Seine Hoffnung ruhen auf der Politik und den Behörden, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, bald wieder mit dem kompletten Kader zu arbeiten. „Dann muss der DFB entscheiden“, sagt der Eintracht-Coach.

Und dann, so haben es die Drittligisten gemeinsam in ihrer Video-Konferenz beschlossen, sollten alle Klubs mindestens zwei Wochen Zeit zur Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung haben. Somit könnten frühestens am 23./24 Mai, aber wohl realistischer eine Woche später, Drittliga-Partien stattfinden.

„Darauf versuchen wir uns vorzubereiten“, sagt Antwerpen. Dazu müsse auch die Zweikampfführung und die intensive Arbeit im taktischen Bereich wieder vertieft werden.

Und da kann Eintracht die Zeit gut gebrauchen. Denn während die Mannschaft in den sieben Heimspielen unter Marco Antwerpen mit 14 Zählern sehr ordentlich punktete, blieb sie auf fremden Plätzen mit mageren zwei Punkten aus fünf Begegnungen weit hinter den – auch eigenen – Ansprüchen zurück.

Die Analyse gerade der drei schwachen Auswärtsauftritte in Rostock (0:3) und davor in Würzburg (1:3) und bei 1860 München (1:4) habe schonungslos aufgezeigt, wie die Niederlagen zustande gekommen seien. „Wir haben Spieler dabei gehabt, die unsere Vorgaben nicht umgesetzt haben“, sagt Antwerpen, ohne Namen zu nennen. Intern seien diese Fehler deutlich besprochen worden. Umso wichtiger sei es, die Zeit zu nutzen und die taktischen Aufgaben ganz intensiv einzustudieren.

„Die Konstanz, die wir in Heimspielen zeigen, müssen wir auch auswärts erreichen. Da müssen wir den nächsten Schritt machen“, fordert der Eintracht-Trainer. Schließlich müsste Eintracht im Falle der Saisonfortsetzung sechs von noch elf ausstehenden Spielen in der Fremde austragen.