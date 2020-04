Die Vereine der 3. Fußball-Liga haben mehrheitlich ihren Willen bekundet, die seit nunmehr sechs Wochen unterbrochene Saison fortzusetzen.

Der DFB hatte sich bei der 4,5 Stunden andauernden Videokonferenz am Montagabend, an der Eintracht Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann und Geschäftsführer Wolfram Benz teilnahmen, ein Meinungsbild eingeholt. Zehn Klubs hatten sich für die Weiterführung der Saison – auch über den 30. Juni hinaus – ausgesprochen, acht dagegen, zwei enthielten sich.

Erst wenn von der Politik sogenannte Geisterspiele gestattet werden, kann die Spielzeit fortgesetzt werden. Der Beschluss über eine Wiederaufnahme des Ligabetriebs würde von Präsidium oder Vorstand des DFB gefasst werden. Über einen Saisonabbruch hingegen müsste ein außerordentlicher DFB-Bundestag beschließen, der noch einzuberufen wäre.

Bei Wiederaufnahme-Szenario: Heimspiel gegen Viktoria Köln Mitte Mai

Die seit Mitte März unterbrochene Saison soll im Idealfall mit fünf englischen Wochen bis zum 30. Juni zu Ende gespielt werden. So sieht es ein Szenario vor, das am Dienstag bekannt wurde. Demnach würde die Liga ihren Betrieb am Wochenende 16./17. Mai mit dem 28. Spieltag wieder aufnehmen. Eintracht Braunschweig hätte dann ein Heimspiel gegen Viktoria Köln.

Der letzte Spieltag wäre für das Wochenende 20./21. Juni geplant. Die Relegationsspiele sind in dem Plan für den 25./26. sowie 29./30. Juni angesetzt.

Ob es zur Umsetzung des ambitionierten Zeitplans kommt, ist offen und von den Entscheidungen der Politik abhängig. Beim Konzept der medizinischen Rahmenbedingungen bei einer Wiederaufnahme hat sich der DFB an der DFL orientiert.

Unterschiede liegen zum Beispiel in der Personenzahl im Innen- und Außenbereich der Stadien. Für die 3. Liga sind 210 Personen pro Spiel vorgesehen. „Die gesundheitlichen und hygienischen Vorgaben sind identisch mit den DFL-Ligen“, heißt es in einer DFB-Mitteilung.

Die 300.000 Euro, die jeder Drittligist durch die Finanzspritze der Deutschen Fußball-Liga erhält, werden im Falle der Fortsetzung der Saison laut DFB für die medizinischen Testungen genutzt und werden nicht an die Klubs ausgezahlt.

Auf die Drittligisten werden dann allerdings dennoch erhebliche Mehrkosten zukommen, allein um die medizinischen Vorgaben einzuhalten. So müssen die Mannschaften, Trainer, Betreuer und andere Verantwortliche in mehreren Bussen zu Auswärtsspielen reisen. Die Unterbringung in Hotels ist zudem in Einzelzimmern vorgegeben.

Weiterhin ungeklärt sind rechtliche Fragen, etwa über die Haftung, wenn Spieler positiv auf das Coronavirus getestet werden. Dass der DFB die Saison nicht über den 30. Juni hinaus verlängern möchte, ist aus rechtlichen Gründen verständlich, denn an dem Tag enden viele Verträge. Was wird mit den Spielern, wenn noch Partien ausstehen?

