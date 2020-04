Knappe Mehrheit für Saisonfortsetzung in Liga 3

Die Mehrheit der Fußball-Klubs der 3. Liga hat sich für eine Fortsetzung des Spielbetriebs und gegen einen Abbruch der Saison ausgesprochen. Bei der Telefonkonferenz am Montag stimmten zehn Vereine für die sportliche Beendigung der Punktrunde mit sogenannten Geisterspielen. Dabei handelt es sich um Eintracht Braunschweig, die SpVgg Unterhaching, den FC Ingolstadt, TSV 1860 München, den FC Bayern München II, FC Hansa Rostock, FC Würzburger Kickers, KFC Uerdingen, Viktoria Köln und den Chemnitzer FC. Der SV Meppen und der 1. FC Kaiserslautern enthielten sich der Stimme. Der Traditionsverein aus der Pfalz nannte „offene rechtliche Fragen“ bezüglich eines möglichen Saisonendes nach dem 30. Juni für seine Entscheidung.

Gegen die mögliche Wiederaufnahme der Saison und für einen freiwilligen Abbruch der Spielzeit votierten acht Drittligisten. Dies waren: SV Waldhof Mannheim, 1. FC Magdeburg, Hallescher FC, FSV Zwickau, SC Preußen Münster, SG Sonnenhof Großaspach, FC Carl Zeiss Jena und MSV Duisburg. Der Spielbetrieb bleibt vorerst aber über den 30. April hinaus und bis auf Weiteres ausgesetzt.

„Wir haben nun ein tatsächliches Meinungsbild in der 3. Liga vorliegen. Damit ist ein sehr wichtiger Schritt gemacht. Das Ergebnis der Abfrage ist von allen zu respektieren und akzeptieren. Auch wenn das Bild nicht einheitlich ist, besteht eine mehrheitliche Meinung unter den Klubs, wie im Falle einer veränderten behördlichen Verfügungslage verfahren werden sollte“, erklärte Peter Frymuth, als DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung zuständig für die 3. Liga.

Die Spielzeit 2019/20 war Mitte März wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 unterbrochen worden. Die Vereine haben jeweils 27 von 38 Spielen absolviert.

Anders als in der Bundesliga und 2. Liga hatte sich in der Folge ein Streit darüber entbrannt, wie sinnvoll eine Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen wäre. Im Zuge einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs stehen den Klubs der 3. Liga gemeinsam mit der Frauen-Bundesliga 7,5 Millionen Euro als Unterstützung durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) zur Verfügung. Aus diesem Topf sollen zunächst die ansonsten durch die Klubs zu tragenden Kosten für die medizinischen Tests in der 3. Liga und Frauen-Bundesliga zentral gezahlt werden. So sieht es ein Beschluss des DFB-Präsidiums vor, der einstimmig getroffen worden ist, heißt es in einer Mitteilung des DFB am Montagabend.

Vor der Konferenz hatten sich die Gemüter abermals erhitzt, weil Markus Kompp, Geschäftsführer von Waldhof Mannheim, einen Coronavirus-Todesfall im direkten Umfeld eines Spielers öffentlich gemacht hatte.

„So ein Vorgang hat ja auch eine ethische Komponente. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich diesen Weg so nicht gewählt hätte“, sagte Chemnitz-Präsidentin Romy Polster der „Bild“ . Robert Marien, Vorstandsvorsitzender von Hansa Rostock, äußerte ebenfalls Unverständnis. „Unser aufrichtiges Beileid an die Familie. Aber über die Art und Weise, so etwas zu lancieren und die Ankündigung, es zu veröffentlichen, lässt sich streiten“, sagte der 39-Jährige.

Die Unsicherheit um den Fort- und Ausgang in der 3. Liga hemmt auch die Planungen der Klubs für die nächste Saison. „Wir wissen um die Situation“, sagte Eintracht Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann schon vor Tagen. Er war am Montag mit Eintracht-Geschäftsführer Wolfram Benz der Videokonferenz zugeschaltet. Das heiße aber nicht, dass die Vereinsgremien lediglich abwarteten. „Die klare Planung, in unseren Gremien abgesprochen, liegt auf dem Tisch“, betont er. Mit allen Spielern und Trainern seien Gespräche geführt worden, auch schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Zu Einzelheiten will sich der 63-Jährige gerade wegen der ungeklärten Lage nicht weiter äußern.

Klar ist, dass die gegenwärtige Situation für alle Beteiligten Neuland ist. Niemand weiß derzeit, wann die nächste Saison beginnen wird. Davon wird aber abhängen, wann Sponsorenverträge verlängert oder neu geschlossen werden, und wann die Gelder fließen. Die große Frage ist zudem: Bleiben alle Wirtschaftspartner an Bord, können sich alle weiterhin Engagements im Sport überhaupt noch wirtschaftlich leisten? Wann kann der Dauerkartenverkauf für das neue Spieljahr starten, wann kommt dieses Geld in die Kasse, wieviel Tickets werden überhaupt nachgefragt für die Saison eins nach Ausbruch der Coronakrise? Fragen, die existenzielle Bedeutung für die Vereine haben.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick