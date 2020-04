„Das war mein emotionalster Eintracht-Moment“

Am Ende feierten sie, als wären sie Deutscher Meister geworden. Dabei war es „nur“ die Qualifikation zur neugegründeten 3. Fußball-Liga, die im Sommer 2008 geschaffen wurde. Trotzdem ist der 31. Mai diesen Jahres, an dem Eintracht Braunschweig die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund zu Hause 2:0 besiegte, in die Geschichte des Klubs eingegangenen. Für Volker Machura (63) aus Salzgitter ist es sogar der „emotionalste Moment, den ich je im Eintracht-Stadion erlebt habe“. An diesem Tag rettete sich nicht nur die Eintracht vor dem Sturz in die Viertklassigkeit. Machura wird auch zum Balldieb, allerdings einer, der Gutes tut.

Für die Eintracht ging es um viel. Wird die Qualifikation zur 3. Liga verpasst, droht ein Absinken in die Bedeutungslosigkeit. Und wer weiß, ob die Braunschweiger aus diesem Tal wieder herausgefunden hätten, wenn es anderes gelaufen wäre. Die folgenden erfolgreichen Jahre unter Trainer Torsten Lieberknecht mit der Krönung Bundesliga-Rückkehr 2013 wären ohne dieses „Wunder“ wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Auch Machura hatte nach einem enttäuschenden Saisonverlauf fast schon nicht mehr an die Drittliga-Qualifikation geglaubt. „Es stand so viel auf dem Spiel, aber wir befanden uns die gesamte Saison unter dem Strich“, erinnert er sich. Zehnter mussten die Löwen mindestens werden, um Drittligist zu bleiben.

Und Machura erlebte das Drama, das am letzten Spieltag folgte, aus nächster Nähe. „Ich hatte damals gute Kontakte zum Macher eines Internet-Magazin von Borussia Dortmund. Da es für den BVB in diesem Spiel um nichts mehr ging, haben die keinen eigenen Mitarbeiter nach Braunschweig geschickt, sondern mich gefragt, ob ich nicht Fotos machen kann und ein paar Eindrücke sammle“, berichtet Machura. Da ließ er sich nicht zweimal bitten und schlüpfte in eine Jacke mit BVB-Emblem. Sein Herz schlug jedoch weiter blau-gelb.

Die Eintracht machte ihre Hausaufgaben, sie gewann ihr Endspiel durch die Tore von Valentin Nastase und Domi Kumbela mit 2:0. Alle im Stadion warteten nun auf Nachricht aus Essen. Dort hatte Konkurrent Rot-Weiss ein Heimspiel und musste gegen den ebenfalls abgeschlagenen VfB Lübeck gewinnen, um die Eintracht in der Tabelle hinter sich zu lassen und in die Regionalliga zu schicken. „Während in Braunschweig schon Schluss war, wurde in Essen noch ein paar Minuten gespielt“, erinnert sich Machura. Er verlebte die bangen Minuten am Mittelkreis, neben dem Schiedsrichtergespann, das dort Aufstellung genommen hatte. Endlich die Erlösung. Lübeck gewinnt in Essen 1:0 – Eintracht bleibt Drittligist. Die Atmosphäre im Stadion explodiert. Und Machura gelingt mitten im überschwänglichen Jubel ein Coup. „Der Spielball lag neben dem Schiedsrichter, keiner hat den beachtet. Ich schaue auf den Ball, dann ins Gesicht des Schiedsrichters. Der lächelt mich an, da greife ich zu und packe den Ball in meinem Rucksack“, sagt Machura.

Doch damit nicht genug. Als „Dortmunder Medienvertreter“ hat der Salzgitteraner natürlich auch Zugang zum Pressebereich im Stadion. Und in der Pressekonferenz soll dann Machuras zweite große Stunde an diesem Tag schlagen. „Nachdem die beiden Trainer ihre Statements zum Spiel abgegeben haben, fragt Eintrachts Pressesprecherin, ob es noch Fragen der Journalisten gibt“, erzählt Machura. Als sich keiner meldet, nimmt er seinen Mut zusammen und hebt die Hand. „Ich hab gesagt, dass ich hier den Spielball habe und gefragt, ob den mir nicht beide Trainer unterschreiben können.“ Sowohl Lieberknecht als auch Dortmund-Coach Theo Schneider willigen ein. Machura hat aber noch mehr Glück. Lieberknecht lotst den Fußball-Fan sogar noch in die Eintracht-Kabine. Dort saßen Braunschweigs Spieler und feierten nach dem glücklichen Saisonabschluss eine ausgelassene Party. Allzu viel möchte Machura nicht darüber verraten, aber es sei schon „feucht-fröhlich“ gewesen, gibt er zu. Auch hier macht der Ball die Runde. „Die Spieler haben nach und nach unterschrieben“, sagt Machura. Wie er an den Ball gekommen ist, interessierte damals keinen. „Einige Spieler wollten aber wissen, wer ich bin und was ich mit dem Ball machen will. Sie haben aber alle unterschrieben“, sagt der Salzgitteraner.

Er hat auch schon eine gute Idee. Der Eintracht-Fan will den Ball für einen guten Zweck versteigern und erhält dafür auch die Erlaubnis der Löwen. 705 Euro bringt der Spielball mit allen Unterschriften bei Ebay ein, ein Unternehmer aus Oker hatte für diesen Preis zugeschlagen. Machura spendete das Geld für einen Verein, der krebskranke Kinder unterstützt.

Letztlich soll der Ball noch ein zweites Mal Gutes tun. Die Eintracht möchte das Spielgerät zurück und legt 2013 noch einmal 400 Euro auf den Tisch. Wieder wird das Geld für einen sozialen Zweck gespendet.

Wenn Machura an den 31. Mai 2008 zurückdenkt, erinnert er sich also nicht nur an das sportliche Happy End der Blau-Gelben, sondern auch, wie er als frecher Balldieb etwas Gutes tat.

