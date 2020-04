Eintracht will Verträge wegen Corona anpassen

17 Spielerverträge laufen bei Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig am 30. Juni aus – zumindest wenn die verschiedenen Optionen wie zum Beispiel eine Aufstiegsklausel, die einige Profis in ihren Kontrakten stehen haben, außer Acht gelassen werden. Da sind die Verträge von Cheftrainer Marco Antwerpen und dem Großteil seines Assistententeams, die ebenfalls nur bis Ende Juni befristet sind, noch nicht mitgezählt.

Normalerweise wäre Sportdirektor Peter Vollmann Ende April also im Dauereinsatz. Zahllose Gespräche müssten geführt werden, mit wem und wie lange es über den Sommer hinaus bei der Eintracht weitergehen soll. Doch was ist in Corona-Zeiten schon normal? Vollmann würde gerne die Weichen für die Zukunft stellen. Doch dem 62-Jährigen sind aufgrund der ungewissen Lage, wie es in der 3. Liga überhaupt weitergeht, weitgehend die Hände gebunden. „Es ist nicht so, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen und gar nichts machen“, sagt der Sportdirektor. „Wir bereiten uns schon auf die verschiedenen Szenarien vor und haben mit den Spielern auch über ihre Zukunft Gespräche geführt. Aber wir müssen zunächst wissen, wie es weitergeht, bevor wir Entscheidungen treffen können“, erklärt er.

Mit der Mannschaft sei dieses Vorgehen abgesprochen und würde auch auf Verständnis stoßen. Zumal die Spieler aktuell wenig andere Optionen haben. Der Transfermarkt ist aufgrund der Ungewissheiten in der Corona-Krise weitgehend zum Erliegen gekommen. Auch bei den anderen Drittligisten liegen die Pläne in weiten Teilen auf Eis.

Nur zwei Spieler der Eintracht, deren Verträge auslaufen, können relativ entspannt sein. Niko Kijewski, der es dank einer Option angeblich selbst in der Hand hat zu entscheiden, ob er bei den Löwen noch ein Jahr dranhängt, und Danilo Wiebe. Der Vertrag des Mittelfeldspielers verlängert sich nach drei weiteren Spielen für die Blau-Gelben automatisch. Sollte es dazu aufgrund von Corona nicht kommen, hat er schon das Signal erhalten, dass es eine Lösung gibt.

Für die anderen Spieler und das Trainerteam heißt es derweil warten. Und bei den Verhandlungen werden dann auch Dinge zur Sprache kommen, an die bisher im Fußball nicht gedacht wurde. „Wir werden die Verträge wohl um Themen wie Kurzarbeit, Unterbrechung oder Abbruch der Saison ergänzen“, kündigt Vollmann an. Denn selbst wenn in der 3. Liga bald wieder gespielt werden sollte, wird Corona aus der Welt wohl nicht so schnell verschwinden.