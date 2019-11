Pfitzner ärgert sich über die Pfiffe im Eintracht-Stadion

Wenn es einen Spieler bei Eintracht Braunschweig gibt, der die Atmosphäre im Stadion an der Hamburger Straße kennt, dann ist es Marc Pfitzner. Vor seiner Profi-Karriere stand der gebürtige Braunschweiger bei Spielen der Blau-Gelben oft genug selbst in der Kurve, kaum einer lebt den Verein so wie...