Gewichtheber-Meisterschaften werden voller Erfolg

Um ins Schwitzen zu kommen, brauchte es am vergangenen Samstag gar nicht viel Anstrengung. Doch etwa 100 Athleten hievten kiloschwere Gewichte um die Wette. Bei den erstmals ausgetragenen German Wheigtlifting Open in der Sporthalle Alte Waage war ordentlich was los. Auf den Rängen schauten die etwa...