Braunschweig Eintracht Braunschweig muss gegen Lotte unbedingt mal wieder punkten. In unserem Live-Blog lest ihr, wie sich die Blau-Gelben schlagen.

2:0 für Eintracht Braunschweig - Hofmann erhöht per Elfmeter

Nach dem miserablen Start in die Drittliga-Saison und dem blamablen Ausscheiden im Landespokal am Mittwoch in Drochtersen/Assel steht Eintracht Braunschweig gegen die Sportfreunde Lotte gehörig unter Druck. Für Trainer Henrik Pedersen wird die Luft immer dünner.