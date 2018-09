Die Eintracht vor der Südkurve während der Fußball-Partie in der 3. Bundesliga am 5. Spieltag zwischen Eintracht Braunschweig und Fortuna Köln.

Braunschweig Am Freitagabend spielen die Löwen im heimischen Stadion gegen Carl Zeiss Jena. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Eintracht Braunschweig muss am Freitagabend gegen Carl Zeiss Jena unbedingt punkten, um den Tabellenkeller in der 3. Fußball-Liga verlassen zu können. Um 19 Uhr ist Anpfiff in der Hamburger Straße.

Die Mannschaft von Trainer Henrik Pedersen bereitete sich im Kurztrainingslager in Wesendorf bei Gifhorn auf das wichtige Spiel vor.

So gehen die Löwen heute ins Rennen:

